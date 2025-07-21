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面臨「100％級」關稅！購買俄石油3大國家小心了

2025/07/21 18:42

美國總統川普計劃對購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，其中包括中國、巴西和印度。（路透）美國總統川普計劃對購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，其中包括中國、巴西和印度。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham） 7月21日在福斯新聞上表示，川普計劃對購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，其中包括中國、巴西和印度。

格雷厄姆說：「這些國家購買了大約80%的俄羅斯廉價石油，以支持莫斯科的軍事戰爭。」

這3國自2022年俄軍入侵烏克蘭以來，一直在購買俄羅斯的石油和石油產品，其中中共購買了俄大約45%至50%的石油，印度購買大約40%的石油，其他的購買者包括巴西等拉美國家。

路透報導，俄羅斯石油盧布價格在5月6日跌至兩年來的最低點，跌破每桶4000盧布（49.29美元）。俄羅斯烏拉爾和ESPO混合原油的平均價格跌至每桶48.92美元，較聯邦預算最初設定的6726盧布目標下跌了40%以上。這是自2023年5月以來的最低價格。

能源價格下跌導致俄羅斯2025年預算赤字預測從早先的0.5%提高到國內生產總值的1.7%。克里姆林宮將能源收入預測下調24%，預計油價將長期處於低點。

儘管收入下降，俄羅斯仍將2025年的國防開支增加25%，達到GDP的6.3%，達到冷戰以來的最高水準。

美國總統川普14日曾對俄羅斯下最後通牒，若50天內未停火，將對俄能源買家祭出「100%級」關稅。

早前《華盛頓時報》報導，美國參議院提出一項對俄羅斯實施新制裁的法案，要求對繼續購買俄羅斯石油和原材料的國家徵收500%的進口關稅。

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