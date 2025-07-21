樺晟淪壁紙今日下櫃 3.7萬名股東血本無歸

樺晟電子7月21日起終止櫃檯買賣。示意圖。（歐新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕連接器大廠樺晟（3202）因積欠員工10個月薪資，總金額達3131萬元，加上尚未支付貨款數千萬，櫃買中心宣布樺晟未依規定完成重大資產處分相關揭露，7月21日起終止櫃檯買賣，3.7萬名股東血本無歸。

樺晟先前因財報難產，在4月7日已停止交易，櫃買中心日前公告，樺晟電子將於今年7月21日起終止櫃檯買賣。

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樺晟則在14日發布重訊揭露財務狀況，當週到期票據及應付利息為75.5萬元，截至前一週尚未支付及當週應支付貨款為2771萬元，其中1398萬元為三峽廚餘廠設備；另外，自2024年8月起至2025年5月，未發的10個月薪水達3131萬元。

樺晟電子預估，未來3個月收入資金約4852萬元，現金需求約5685萬元，其中應付票據、利息與借款金額為4758萬元、薪資總計為324萬元，總計資金淨流出約832萬元。

樺晟成立於1984年，以生產電腦用線材起家，2009年曾創下4分之一的全球市佔率，近年虧損不斷，如今落到下櫃命運，股票變壁紙，3.7萬名股東血本無歸。

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