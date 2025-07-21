關鍵礦產鎖喉美國 中國鍺銻出口斷崖暴跌95％

中國將鍺銻列入出口管制清單。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透21日報導，在中國情報機構加強打擊銻與鍺的走私與轉運之際，過去3個月這兩類用於武器、電信與太陽能板製造的關鍵材料的出口呈斷崖式暴跌。

中國海關數據顯示，與1月相較，6月銻與鍺的出口分別急遽下跌88%與95%。與稀土相同，中國是此兩關鍵礦產的最大開採國與提煉國。

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這兩元素已分別於2023年與2024年被中國當局列入出口管制清單，去年12月禁止出口美國，以報復美國的晶片管制。今年4月稀土也被列入相同的管制清單，致使稀土出口量暴跌，迫使歐洲與美國一些汽車製造商停止部份產線。

由於華府與北京達成貿易協議架構，6月稀土出口大幅反彈，然而銻與鍺的出口卻跌至史上最低水準。

相關出口崩跌的時間點與中國加強打擊關鍵礦產走私的行為不謀而合。中國情報機構上週表示，監測到境外間諜單位及其代理人透過轉運，規避管制。前一週，路透也披露，異常大量的銻從泰國與墨西哥出口至美國，似乎至少有1家中國企業從事轉運。

中國對泰國的銻出口在4月創下新高紀錄後，已暴跌90%。而自4月以來，則沒有對墨西哥出口。

自2023年7月中國對鍺實施出口管制以來，高純度鍺的限或是廠價格已翻漲逾一倍，而自去年5月以來，銻價已漲近4倍。

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