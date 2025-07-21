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foodpanda瞄準健康飲食市場 攜手營養師平台推輕盈專區

2025/07/21 17:36

foodpanda和營養師平台合作設計「一週外送 993原則」。（業者提供）foodpanda和營養師平台合作設計「一週外送 993原則」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕想吃得開心，又想維持體態？外送平台foodpanda攜手全台線上營養師平台Cofit，推出「夏日輕盈專區」，打造「一週外送 993 原則」，設計出吃得飽、吃得香，不挨餓也能均衡飲食的一週外送挑戰，挑戰賽獎項總價值超過60萬。

為了讓飲控更輕鬆，Cofit營養師團隊以「吃什麼不是問題，關鍵是份量」為原則，攜手 foodpanda 推出「夏日輕盈專區」，並特別設計「一週外送 993 原則」，針對台式小吃、早餐、便當與手搖飲等四大外送熱門品項提供飲控建議，讓消費者在享受外送的同時，也能一鍵落實飲食管理。

根據foodpanda內部數據，外送早已成為許多民眾「調整飲食、精準飲控」的日常儀式，從點餐時間、口味偏好到宵夜習慣， foodpanda 發現三大外送飲控行為趨勢：

第一，週末吃好吃滿，週日晚上準時回歸飲控。夏季健康餐點訂單在週日晚間達到高峰，是週五同時段的2倍，顯示消費者在迎接 Monday Blue前，飲食習慣也傾向清爽。

第二，飲控反而愛吃重口味。高蛋白食物不等於清淡無味，泰式打拋豬等餐點人氣攀升；香檸鮭魚、泰式酸辣魚更穩居夏季排行榜，顯示飲控族更加重視風味與營養兼具。

第三，花椰菜變身宵夜新寵。深夜時段也出現「低負擔新選擇」，花椰菜、小黃瓜等配菜紛紛上榜，花椰菜更在鹹酥雞訂單中奪下配菜冠軍，成為宵夜飲控的清爽首選。

為了鼓勵更多人實踐健康飲食，foodpanda 與 Cofit 推出「夏日輕盈挑戰賽」，即日起至8月4日，只要透過 foodpanda點選「夏日輕盈專區」餐點，並將訂單截圖或拍照上傳至 Cofit 官方 LINE@ 帳號指定活動入口，就能獲得Cofit App「NutriGo 飲食助教 14 天免費開通碼」。

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