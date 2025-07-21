外媒點名「5檔」熱門成長股值得買 台積電上榜原因曝

《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler點出2025年值得入手的「5檔」熱門成長股。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕成長股持續推動市場走高，尤其以科技公司為首。美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，在市場持續升溫的情況下，現在仍是將一些成長型股票納入投資組合的好時機，分析師點出2025年值得入手的「5檔」熱門成長股，其中台積電上榜，分析師表示，無論最終誰贏得AI晶片之爭，台積電都將從中受益。

1.超微半導體（AMD）

儘管在顯示卡（GPU）領域仍落後於輝達（NVIDIA），超微在推論市場找到自己的定位。例如，該公司上季表示，全球其中一家最大的人工智慧（AI）模型公司正使用其GPU執行大量日常推理任務。這一點至關重要，因為推論市場預期將遠遠超越訓練市場的規模。

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這對規模相對較小的AMD來說是一個巨大的機會。以今年第一季為例，輝達的資料中心營收達到390億美元（約新台幣1.14兆元），而AMD僅為37億美元（約新台幣1086億元）。這意味著，即使只是取得一小部分市占，對AMD來說也可能帶來大幅成長。為了助力發展，AMD與英特爾、博通等公司組成了一個聯盟，共同推出名為UALink的新開放互聯標準，以對抗輝達的專有NVLink。如果UALink最終成為市場新標準，客戶將能自由混搭不同廠商的AI晶片，這將是AMD的一大勝利。隨著AI推理需求蓬勃成長，且AMD擁有清晰的成長動能，該股未來仍有很大上升空間。

2.博通（Broadcom）

與其像AMD那樣追逐輝達的GPU市場，博通選擇聚焦於客製化晶片與網路基礎建設。該公司的網路產品組合實現強勁成長，因其零組件對於大規模AI集群中的資料傳輸至關重要，這讓其AI網路營收在第一季暴增70%。博通最大的機會在於客製化AI晶片。它曾協助Google設計Tensor處理器（TPU），目前也與多家雲端巨頭合作開發自家客製晶片。這類晶片多用於大型部署，博通表示，目前進度最前的三家客戶，到2027財年將構成600億至900億美元（約新台幣1.76兆至2.64兆元）的潛在市場。

此外，博通收購VMware後，其Cloud Foundation平台已成為管理AI在混合與多雲環境中運行的關鍵工具。VMware現已改為訂閱模式，帶來穩定的經常性收入。憑藉AI網路、客製晶片與虛擬化技術，博通正轉型為AI領域的領導企業。

3.台積電（TSMC）

台積電是全球半導體供應鏈的核心，為全球頂尖晶片設計公司生產最先進的半導體。其規模與技術實力為其在先進製程晶片製造領域築起高門檻。英特爾仍在燒錢打造晶圓代工業務，而三星則因良率問題落後，使台積電在先進製程上取得明顯領先。台積電以7奈米及以下製程生產的晶片，占其營收大宗；蘋果甚至鎖定了其未來2奈米產能的大量比例。連英特爾也選擇使用台積電的3奈米技術來製作部分高階晶片。

AI晶片需求不減，未來自駕車也可能成為下一個半導體爆發市場。最終，無論誰贏得AI晶片之爭，台積電都是穩賺不賠的贏家。

4.Pinterest（PINS）

圖片分享平台Pinterest正悄悄將其平台轉型為更具購物導向的空間，吸引品牌與廣告主。這背後的關鍵技術就是AI。該公司打造了一套能理解圖片與文字的多模態AI模型，使內容推薦更個人化，並推動其視覺搜尋工具。現在，用戶可以點擊圖片中某個特定區域，平台就會自動提供該款商品或類似商品的購買連結。

此外，Pinterest也推出了AI驅動的廣告解決方案「Performance+」，協助廣告主自動化廣告設計、投放、預算調整與成效優化。Pinterest擁有龐大的全球用戶群，但一直以來變現能力有限。如果能持續落實AI戰略，該股還有很大的成長空間。

5.Toast（TOST）

是一家美國雲端餐廳管理軟體公司，Toast不只是餐廳用的POS系統，它正迅速成為整個餐飲產業的軟體基礎架構。該公司不斷推出新工具，幫助餐廳簡化營運、提高銷售。例如，最近推出了AI功能「ToastIQ」與「數位主廚」助手（Sous Chef），幫助餐廳做出更明智的決策、提升顧客體驗。Toast的收入與餐廳銷售直接掛鉤，因為它從每筆交易的支付中抽成。因此，餐廳經營越成功，Toast賺得也越多。更重要的是，Toast已經開始進軍大型連鎖與國際市場，儘管競爭與經濟環境仍需關注，Toast在產品創新與市場拓展上的動能，讓它有望成為長期贏家。

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