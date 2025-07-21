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首家公股響應TISA 兆豐投信經理費大減3分之2

2025/07/21 17:27

兆豐投信宣布，旗下台股基金「兆豐國民基金」新增TISA級別。（記者李靚慧攝）兆豐投信宣布，旗下台股基金「兆豐國民基金」新增TISA級別。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應金管會積極推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）」機制，兆豐金（2886）旗下兆豐投信宣布，旗下台股基金「兆豐國民基金」新增TISA級別，經理費用大幅調降至0.5%，較原費率降低3分之2，成為首家響應TISA的公股投信業者。

兆豐投信指出，TISA基金需經臺灣集保結算所嚴格篩選，須符合基金成立滿3年、規模達新臺幣5億元以上，並取得晨星或理柏3星以上評等。申購對象涵蓋中華民國居民及長居台灣外籍人士，僅限定期定額扣款，每筆最低扣款金額為新臺幣1000元。

兆豐投信指出，透過TISA帳戶的定期定額投資機制，投資人可享有較低經理費率、較低申購金額、分散投資風險等3大優勢。投資人採定期定額投資，避免單筆進場的時機壓力，並強化儲蓄與投資紀律，鎖定台灣優質企業，運用時間複利效應逐步累積財富，為退休生活預做準備。

此次選定的「兆豐國民基金」，成立超過35年，歷經多次市場震盪，但年年皆有配息，TISA級別主打長期累計退休資金，採不配息設計，讓股息可滾入累積資金再進行投資。

「兆豐國民基金」的投資組合聚焦未來主流AI產業族群，具有競爭優勢；基金經理與研究團隊具有多年研究與投資實務經驗，適合長期投資的投資人。

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