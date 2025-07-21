台幣量縮小貶收29.415元 結束連2紅

台幣量縮小貶，收29.415元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股連日上攻後出現拉回，新台幣兌美元匯率亦結束連兩日升值走勢，週一（21日）收在29.415元、小幅貶值0.9分，市場氣氛轉趨觀望，成交量明顯縮減至11.52億美元。

今日台股下跌42.57點，收在23340.56點，三大法人合計買超37.38億元，其中外資買超41.29億元。

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新台幣匯價一早則是以29.383元、升值2.3分開出，為今日高點，盤中最低觸及29.437元，匯價大致維持在29.3至29.5元區間。惟午後隨美元回落，主要亞幣普遍反彈，新台幣也一度貶翻升，最後仍然在央行調節下小貶作收。

根據中央銀行統計，截至下午4時，美元指數小幅回落0.08%；主要亞幣中，日圓反彈0.45%、韓元升值0.31%、新幣升0.06%、人民幣升值0.02%；僅新台幣小幅貶值0.03%。

匯銀主管指出，上週日本參議院選舉前，市場因政治不確定性拋售日圓；選後雖執政聯盟失去過半席次，但因市場已提前反應，加上首相石破茂表態續任，激勵日圓反彈。接下來市場焦點將轉向日美雙邊關稅談判，若8月1日前未有具體成果、25%關稅如期上路，日圓不排除面臨新一波貶勢。

台幣也在等待關稅「開獎」，另留意聯準會主席鮑爾本週公開談話。雖有部分官員主張7月就應降息，但市場普遍預期本月利率將按兵不動，降息時點可能延後至9月。

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