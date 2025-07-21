小馬可仕赴美見川普 盼關稅別那麼重！

菲律賓總統小馬可仕20日抵達華府，將會晤美國總統川普，成為川普「第二任期」首位到訪的東南亞領袖。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本週訪美，成為川普總統第二任期首位來訪的東南亞領袖，並將於22日赴白宮與川普會晤，力拚在8月1日美國關稅期限前敲定一項對菲有利的貿易協議，以因應華府提高至20%的懲罰性關稅威脅。

《路透》報導，小馬可仕20日抵達華府，21日率先與美國國務卿魯比歐與國防部長赫格塞斯會談，隔日將與川普在白宮正式會晤。此次行程除聚焦美菲共同安全與防衛合作，小馬可仕也希望藉由菲律賓在印太戰略中的關鍵地位，換取華府在貿易談判中讓步。

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川普政府對包括越南、印尼等亞洲夥伴國商品徵收高達19%至20%的對等關稅，菲律賓則面臨川普本月調升至20%的新關稅方案。去年美菲雙邊貿易總額達235億美元，美方出現近50億美元貿易逆差。小馬可仕警告，現行關稅措施對菲國影響「極為嚴峻」。

菲國外交部亞太副部長蘇拉諾（Raquel Solano）強調，菲方正與美方積極磋商，尋求達成「雙方皆可接受且互惠互利」的協議。她並指出，若菲律賓經濟得不到實質強化，將難以成為美國在印太地區可靠且堅強的合作夥伴。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞事務專家波林（Gregory Poling）指出，儘管日本與南韓尚未與川普政府達成新協議，但馬可仕可能有望爭取到比越南（20%）與印尼（19%）更低的關稅待遇，「若菲美達成的關稅低於這兩國，我不會感到意外」。

在中國對台灣與南海持續施壓背景下，馬可仕持續強化與美軍的聯防合作，不僅擴大美軍在菲國基地部署範圍，美菲年度聯演更納入美軍「堤豐」（Typhon）與「NMESIS」等飛彈系統，引發北京強烈不滿。美方則視菲為反制中共的重要區域支點。

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