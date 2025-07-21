彰銀洛杉磯分行升格全功能分行 評估德州、西雅圖設點

彰銀洛杉磯分行升格全功能分行。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行美西布局再傳捷報！洛杉磯分行已獲美國聯邦準備理事會（FRB）與加州金融保護與創新部（DFPI）核准，於當地時間7月15日完成執照換發，正式升格為「全功能分行」（Full-Service Branch），未來可全面承作美國境內個人與企業存款業務，成為彰銀在美深耕經營的重要里程碑。

彰銀指出，洛杉磯分行自1990年設立以來，長年服務當地華人社群及台商企業，提供跨境金融、國際結算與融資服務。此次執照升級，突破原先「僅限境外客戶存款」的營業限制，不僅展現美國主管機關對彰銀法遵、財務體質與營運管理的高度肯定，也有助進一步強化在地服務能量，全面回應客戶日益多元的金融需求。

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洛杉磯為美西重要經濟與文化中心，亦是全球華人聚集最多的城市之一。彰銀表示，升格後的分行將擴大服務範圍，從個人與企業存款、營運週轉金貸款，到資本支出融資、併購金融等，力求成為台商與當地企業最具信賴感的金融夥伴。

面對台灣企業赴美投資加速趨勢，特別是半導體供應鏈隨台積電設廠大舉外移，彰銀強調，具備國際視野與在地經驗的金融機構扮演的角色愈發關鍵。未來將持續推進「在地深耕、全球布局」策略，強化既有據點能量的同時，也將審慎評估於美國其他具潛力地區擴點。

彰銀透露，內部正審慎評估前往德州與西雅圖設點，主因這些城市產業聚落成熟，且與亞洲連結密切，具備良好發展潛力。未來將視市場發展與客群需求，擬定進一步布局計畫。

彰銀強調，此次洛杉磯分行升格不僅是制度層級的躍升，更象徵該行在美市場策略地位的深化。未來將持續整合總行與海外資源，強化營運綜效，打造連結亞洲與北美的跨境金融服務網絡。

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