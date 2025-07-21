晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

362萬戶小確幸！綜所稅首批退稅585億元 7月底入帳

2025/07/21 16:51

財政部表示，2024年綜所稅第1批退稅案件約362萬件，將於7月底入帳。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，2024年綜所稅第1批退稅案件約362萬件，將於7月底入帳。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2024年度綜所稅結算申報第1批退稅案件將於7月31日入帳，適用對象為該年度採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件。根據各地區國稅局初步統計，第1批退稅案件估計約362萬件、退稅金額為585億元，再創史上新高。

財政部賦稅署億長宋秀玲說明，2024年度綜所稅總退稅件數約380萬件、退稅金額707億元，而第1批退稅就有362萬件、585億元，占比相當高，大多數都是在第1批退稅。第1批申報退稅案件中，納稅義務人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款將直接撥入其指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，並請納稅義務人在今年9月30日前，向金融機構辦理提兌。

財政部特別提醒，詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款之事件頻傳，稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。如有退稅相關問題，可撥打0800-000321免付費電話向國稅局洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財