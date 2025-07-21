搶搭網傳32％關稅流言 藍白找管中閔「找鬼拿藥單」

民眾黨政策會舉辦因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會，由民眾黨政策會執行長賴香伶（右2）主持，與會來賓前台大校長管中閔（中），政大經濟系兼任教授林祖嘉（左2），及立委賴士葆（左1）、黃珊珊（右1）會前一起合影。（記者田裕華攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對台灣關稅還沒拍板，網傳一份由國際律師事務所彙整的各國關稅稅率表，其中台灣稅率維持一開始公佈的32％，流言蜚語添增社會動盪。現在藍白陣營現又公布台大前校長管中閔提出的關稅民間版衝擊影響評估。民眾黨找管中閔當衝擊小組召集人真是「找鬼拿藥單」，他在國民黨政府擔任財經政委、國發會主委任內，4年中央政府總共短徵4764億，經濟治理能力史上最差。

民眾黨21日在其臉書上貼文，引用藍白政黨邀請台大前校長管中閔擔任召集人推動的「民間版衝擊影響評估」21日公布期中報告成果指出，一旦課徵幅度提高至20％，逾半數企業預估營收將減少10％至30％，其中更有26％直指恐損失3成以上，規模50人以下的小型企業所受衝擊最劇烈，高達35.8％預測營收將減少超過30％。呼籲政府儘速釐清政策方向，釋出清楚訊號，降低產業風險、穩定企業信心。

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回顧管中閔從事公職期間爭議不斷。他於2012年2月出任行政院政務委員。2013年2月，繼續擔任政務委員，並兼任經濟建設委員會主任委員。隨著行政院組織再造，經濟建設委員會與行政院研考委員會於2014年1月合併為國家發展委員會，管中閔出任首任主任委員。

2019年1月15日，監察院以7:4通過彈劾管中閔，認為其擔任行政院政務委員兼任國發會主委期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論獲取每年約65萬元報酬，移送公務員懲戒委員會審理後被判申誡。

2018年1月5日，國立臺灣大學選出管中閔擔任第11任校長，其中爭端不斷長達一年，教育部指出此案大有瑕疵，拒絕發出聘書，最後在2018年12月24日，教育部部長葉俊榮公開發表，「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，在2019年1月8日正式上任。

針對近日流傳川普政府將對台灣課徵32%關稅傳聞，旅美教授翁履中要大家別自己嚇自己，美國對台灣關稅還沒拍板，因此該資料仍按照原定的關稅來列舉，「大家別被網路消息嚇到」！網路瘋傳台灣稅率被維持32%，經濟部長郭智輝也回應不知道消息來源。

此外，陸續有人指稱，台灣早已經收到美國的信件，質疑政府不公開。對此，資安人士今（21）日提醒，近日甚至有匿名帳號假借財經、國際新聞等議題，造謠政府已經獲知稅率並掩蓋，在吸引網友關注後提供加密貨幣訊息引誘網友點擊相關資料連結，模式與常見的加密貨幣詐騙高度雷同。

多家國際媒體已證實，台灣尚未收到關稅通知，外媒《Politico》16日證實，除台灣之外、瑞士、印度也尚未收到稅率相關的通知，而當談判團隊都還在磋商。

另外，台灣的大罷免投票日將在26日登場，美台關稅風風雨雨的傳聞也隨之起舞，有黨政人士提醒，近期發現許多類似的包牌式造謠手法，目的就是為了干擾投票。

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