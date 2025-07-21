國巨與芝浦電子會議圓滿結束，共識奠定合作基石。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）與芝浦電子管理團隊於7月17日至18日舉行兩日會議，國巨今日指出，這兩日在臺北總公司舉行的會議圓滿結束，堅信此次會議為未來合作奠定堅實基礎。

國巨表示，誠摯感謝芝浦電子在會議期間展現的高度透明與坦誠分享關鍵洞見，此一開放態度深化國巨對芝浦電子營運模式、核心價值及長期願景的理解，雙方秉持相互尊重的精神，國巨深信這進一步促進了理念契合與互信基礎的建立。

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會議期間，雙方深入探討並確認在經營理念、企業文化，策略方向以及高階技術的發展與管制上具有高度共識，國巨相信這進一步強化攜手前行的潛力，國巨也認爲，此次交流的重要成果之一，是識別出雙方合而為一後可望實現的綜效機會，以及中長期的策略方向，相信這次會議也釐清國巨的資源與全球佈局將可助力芝浦電子充分發揮潛能。

國巨指出，此次會議所帶來的清晰共識，進一步鞏固雙方合作的信心，並確認共同目標與攜手邁向成功的承諾，延續上週會議的良好進展，雙方已著手規劃新一輪交流，包括彼此工廠參訪，以深化對彼此營運的理解並擬定具體行動方案，國巨期待與芝浦電子攜手展開這段合作旅程。

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