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遠傳攜子公司全虹 啟用全台首座全廠5G專網倉儲

2025/07/21 16:31

遠傳攜子公司全虹啟用全台首座全廠5G專網倉儲。（遠傳提供）遠傳攜子公司全虹啟用全台首座全廠5G專網倉儲。（遠傳提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信攜手子公司全虹企業，在新北市五股區打造佔地超過7000坪、全廠5G專網的自動化智慧倉儲「遠東智慧物流中心」，今（21）日舉行開幕儀式，遠傳總經理兼全虹董事長井琪表示，在全球供應鏈迅速變化的時代，物流服務的價值已從「支持營運」轉化為「推動成長」的關鍵驅動力，全虹不僅是遠傳在商品採購及通路經營的重要動能，同時也是產業界仰賴的第三方專業倉儲物流服務供應商。

「遠東智慧物流中心」融合5G專網、自動化設備、AI系統整合、綠色永續與高效作業流程，目前已有包含太古可口可樂、遠東都會、遠傳friDay購物、遠東全家福等知名品牌與全虹攜手進駐。井琪指出，期待結合5G創新科技，為客戶及夥伴創造更高價值的服務體驗，推動物流產業的轉型與升級。

遠傳指出，「遠東智慧物流中心」兼具B2C及B2B的綜合性倉儲物流，可迅速支援實體零售與電商通路；物流中心全廠導入遠傳5G專網，結合自動化穿梭車與分揀系統，以及遠創智慧提供的車牌辨識技術，提升物流調度效率，全面強化短鏈配送與多元場景的出貨能力。

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