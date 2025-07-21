台積電等5％企業捲走全球AI半導體利潤 韓媒籲師法台灣經驗

拜AI熱潮之賜，全球前5%半導體公司去年創造1590億美元利潤。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕國際顧問麥肯錫（McKinsey）20日報告指出，輝達、台積電、SK海力士與博通等半導體業前5％巨頭（以年銷售而言），囊括了該產業去年創造的所有利潤。

韓國媒體BusinessKorea報導，這些排名前5%公司攫取了1590億美元經濟利潤，而中間90%相關企業的利潤僅為50億美元，墊底的5%公司則虧損370億美元。事實上，前5%企業的績效超過整個半導體市場創造的1470億美元經濟利潤。

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該市場的轉變發生在這2、3年內。在2021至2022年新冠疫情期間，中間的90%企業獲取的經濟利潤每年超過300億美元，相當於每家1.3億美元。然而隨著2023年開始掀起人工智慧（AI）半導體熱潮，這些企業的平均利潤急遽下滑至3800萬美元，去年更進一步下滑至1700萬美元，這意謂短短兩年間這些公司的利潤縮減88%。

麥肯錫預測，到2030年，AI產業中的半導體公司每年將以18%至29%的速度成長，而與AI沒有直接關聯的傳統半導體公司年增率僅2%至3%。麥肯錫分析，「雖然一些公司因搭到AI價值熱潮，而創下前所未有的利潤水準，但多數公司面臨的是完全不同的現實」。

報導說，韓國業界呼籲，若要在「贏家全拿」的AI半導體產業格局中存活，必須像台灣一樣，在資金與生態系的建立上提供多方面支持，過去40年台灣以公私合作體制，策略性的扶植其半導體產業。

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