潛在報酬率97.5％！碩網申購最後1天吸引17萬人搶購

碩網預計7月下旬上櫃。圖左為董事長張育達、右為總經理邱仁鈿。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI應用軟體服務商「碩網（7547）」公開抽籤申購今（21日）邁入最後一天，由於抽中1張碩網股票依目前市價，每張能賺約5.85萬元，潛在報酬率高達97.5%。因此吸引大批股民進場申購，目前認購人數已超過17萬人。

碩網即將在7月29日正式掛牌上櫃，並於7月17日起至21日辦理上市櫃公開申購，承銷張數655張，申購每股價格為60元，每人1次申購1張。若以今（21日）碩網收盤價118.5元計算，若是抽中可望獲利5.85萬元，潛在報酬率高達97.5%。

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由於潛在報酬率高，吸引大批股民進場申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至21日下午3點50分止，碩網累計申購人數達17萬人，中籤率為0.38%。

碩網將於7月23日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，7月24日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於7月29日上午8點半前收到股票。

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