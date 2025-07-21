凱基銀香港分行開業 凱基金：「One KGI」策略延伸至大中華區

凱基金旗下子公司凱基銀行香港分行今（21）日正式開業。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）旗下子公司凱基銀行香港分行今（21）日正式開業，成為凱基銀行首間海外分行。凱基銀行指出，香港分行開業後，將擴大銀行規模及業務觸角，並結合金控資源，透過單一窗口合作模式，將「One KGI」的經營策略，自台灣擴大至大中華區。

凱基銀行總經理林素真表示，香港分行開業後，企業客戶可藉由香港分行，延伸境外資金調度及融資等金融服務；財富管理業務方面，凱基銀行甫獲金管會核發的財管2.0執照，正積極準備申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。

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同時，凱基銀行已推動私人銀行業務發展策略，打造超高淨值和高淨值客戶的完整服務平台、針對企業客戶推出家族辦公室服務及加強財富管理解決方案和諮詢服務，並引入金融資產組合融資（Lombard Lending），作為差異化競爭優勢。屆時串聯香港分行及凱基證券的布局，可完整提供客戶境內及跨境的財富管理規劃及服務。

凱基銀行指出，香港分行開業後，將與凱基證券及開發資本聯手，結合雙方在香港市場的經驗，發揮既有的客群與業務優勢，整合集團資源提供差異化的金融服務及產品，進一步將「One KGI」的經營策略，自台灣擴大至香港。

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