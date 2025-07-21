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工研院攜手四大醫療體系 以AI打造智慧決策醫護系統

2025/07/21 16:12

工研院攜手四大醫療體系，以AI打造智慧決策醫護系統。（工研院提供）工研院攜手四大醫療體系，以AI打造智慧決策醫護系統。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕為因應醫護人力吃緊的挑戰，工研院今（21）日宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0 整合平台」，打造臺灣首個以「臨床語料（指臨床上常用的溝通術語）與AI模型訓練」為核心的智慧醫療共創平台。

工研院表示，透過導入多模態生成式AI與華語語音辨識技術，整合平台將推出具備智慧決策能力的升級版「MedBobi 2.0」，協助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷，不僅將作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，有助於降低醫護人員離職率約50%至70%，開創智慧醫療AI落地的新模式與可擴散的商業生態系。

工研院副總暨生醫所所長莊曜宇表示，根據調研機構Research Nester報告指出，2024年全球醫療保健人工智慧市場規模約為497.1億美元，預計年複合成長率將超過45.3%，到2037年將超過6.4兆美元。為協助醫療產業搭上AI浪潮，工研院2024年研發推出「MedBobi 醫護聲易通」，已成功導入臨床醫院並廣獲好評。

他指出，今年在既有基礎上再進化，升級推出「MedBobi 2.0」，以開放式平台整合4家智慧醫療機構的臨床語音資料，建構更貼近現場需求的智慧醫護助理系統。該系統不僅有效減輕醫護人員文書與行政負擔，更能協助提供精準決策，全面提升照護品質。此平台將開放全臺臨床醫療院所及長照機構使用，展現工研院與攜手醫界推動產業轉型、促進技術擴散的堅強動能，落實以科技支持醫護、強化照護韌性的政策方向，也具體回應賴清德總統「健康臺灣」政策中打造友善醫療環境、減輕醫護負擔，讓照護現場更有力，讓全民健康成為國家進步的基石。

亞東紀念醫院院長邱冠明表示，該醫院持續致力於智慧醫療創新，這次攜手工研院共同推動 MedBobi 2.0 整合平台，期望透過臨床語音與AI模型整合，強化第一線醫護決策支援能力，加速AI技術落地應用，提升病患照護品質，實現智慧醫療願景。

中山醫學大學附設醫院總院院長蔡明哲指出，藉由臨床語音與語意資料整合，將有助於提升醫療決策效率，未來盼加速導入臨床流程，打造更即時、準確的智慧照護模式，期待能共同開啟AI醫療落地的新篇章。

高雄榮民總醫院院長陳金順表示，推動AI走入臨床服務、成為醫療人員的智能助手，是該院提升醫療服務與革新的目標。期待與工研院合作，透過MedBobi 2.0平台打造更智慧優質的醫療場域，為病患提供更溫暖體貼的照護服務。

奇美醫院專案副院長陳綉琴表示，作為雲嘉南最大醫療體系，奇美醫院致力推動智慧醫療實踐。榮幸參與「MedBobi 2.0整合平台」合作，透過智慧醫護助理系統的臨床應用，不僅減輕醫護負擔，也提升病人照護品質，展現AI落地臨床的實際效益，開啟智慧醫療新里程碑。

工研院表示，「MedBobi 2.0 整合平台」以實際臨床需求為核心，導入工研院AI技術，並結合四家臨床醫院提供的高品質語音資料，涵蓋醫療術語、語調語氣與臨床情境，藉此有效提升AI對醫護語言的理解與回應能力。「MedBobi 2.0」可整合語音辨識、感知推理與即時回應等功能，協助醫護人員快速做出精準判斷，減輕文書與溝通負擔，進一步優化工作流程，提升整體照護品質。

工研院希望透過跨院共享臨床語料與持續優化模型，推動智慧醫療技術從單點驗證走向規模應用，打造可複製、可擴散的創新服務模式，建構更完整先進且具有擴張性的智慧醫護生態系，加速臺灣智慧醫療產業系統化發展，並協助臺廠放眼國際市場。

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