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趙少康爆台灣關稅32％ 鄉民開噴「他的話能信？」

2025/07/21 16:06

趙少康今天早上陪徐巧芯進行車掃。（記者何玉華攝）趙少康今天早上陪徐巧芯進行車掃。（記者何玉華攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普尚未公布台灣關稅稅率，台美關稅談判也將進入第四輪實體談判。前中廣董事長趙少康今（21）日卻聲稱他得到的消息就是32%，絕對不會太少。知情官員駁斥，政府目前仍未收到美方通知，全都是亂七八糟的謠言。PTT鄉民也質疑趙的爆料，嘲諷「他（指趙少康）的話能信？」，還有人笑稱「取消東非趕羚羊被旅行社收32%解約金吧」。

大罷免進入最後衝刺階段，趙少康今天早上陪徐巧芯進行車掃，出發前受訪稱，到現在都不公布台美關稅談判的結果，質疑想拖過7月26日，還聲稱「我得到的消息是就是32%，絕對不會太少」。

PTT鄉民也對趙少康的爆料冷嘲熱諷，留言稱：「怎麼一堆人消息都比川普靈通」、「趙一半應該是為了反罷免說的吧」、「我是不太信，川普的稅率沒人知道」、「看到現在哪個國家自己公佈過？是要趕快什麼？」

還有人說笑稱趙少康爆料32%關稅稅率是「取消東非趕羚羊被旅行社收32%解約金吧」，有人則嘲諷「他的話能信？」、「等翻車 趙應該是看八卦板的」、「藍白真的很可憐」、「藍白繼續活在幻想世界」、「以為台灣可以自行公布的腦長在哪裡」。

當然也有網友留言祝福台灣，希望爭取到比競爭國家更好的稅率。

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