澳門賭場營收曾是拉斯維加斯4倍！Cheap：中國人賭性堅強

博弈業是澳門的經濟支柱。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕博弈業是澳門的經濟支柱，全澳門擁有近50家賭場，被譽為世界三大賭城之一，澳門賭場在疫情前，營收甚至是拉斯維加斯的4倍。對此，百萬網紅Cheap就分析，澳門賭場這麼賺錢是因為文化上的不同，並非中國很強大。

Cheap在臉書發文表示，澳門賭場在疫情前，營收是拉斯維加斯的四倍，結果變成了中國人的驕傲，贏過美國的象徵，「但其實不是中國強大，是中國人賭性堅強」。表面原因是因為中國禁止賭博，所以澳門成為中國唯一合法的賭性出口，而且中國人多、有錢人多、想賭的人也多，甚至有許多台灣人也會前往朝聖。而疊碼仔制度更是不用帶錢進場，或是輸光了，有人會借你錢，賭場就會賺雙倍。

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Cheap認為，至於真正原因則是因為中國人賭性堅強，賭的不是娛樂，是命運，賭場是翻身的地方，華人來賭場是想賺錢，贏了回家買房，輸了再貸款翻本，想要一夜致富，「翻本、逆轉、暴富是中國賭場的核心，所以你會看中港台商人，在澳門一晚可以輸到1億」，中國賭場大多玩百家樂，比較靠運氣、零門檻，相信手氣、路單、風水，節奏快、高刺激，不讓你思考。

Cheap分析，對照歐美賭場文化，歐美喜歡玩21點、德州撲克，這種有策略性、可以算牌的，技術成分高，設計上就是要你理性操作，「歐美賭場像是酒吧，可以聊天、喝酒慢慢玩，來賭場放鬆的，電影《鐘點戰》的富豪爸，和主角用生命在尬賭，還可以一邊喝酒一邊聊天」。

他認為，因為歐洲經過啟蒙運動，科學理性成主流，他們認為賭博只是「機率問題」，不像華人迷信，樂透、六合彩，還會算對碰、報明牌，所以澳門賭場超賺，中國強大只是一小部分原因，當然有錢了才有錢賭，但更大的原因是文化上的不同。

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