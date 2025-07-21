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佳格總經理換人做 邱子權接替少主曹博睿

2025/07/21 15:24

佳格食品（1227） 今天公告原執行長兼總經理曹博睿，總經理職務解任，延攬邱子權接任佳格食品總經理，新任總經理將深耕台灣本地市場發展，曹博睿則聚焦亞洲新興市場拓展。（佳格提供）佳格食品（1227） 今天公告原執行長兼總經理曹博睿，總經理職務解任，延攬邱子權接任佳格食品總經理，新任總經理將深耕台灣本地市場發展，曹博睿則聚焦亞洲新興市場拓展。（佳格提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕佳格食品（1227） 今天公告原執行長兼總經理曹博睿，總經理職務解任，延攬邱子權接任佳格食品總經理，新任總經理將深耕台灣本地市場發展，曹博睿則聚焦亞洲新興市場拓展。

佳格食品表示，邱子權曾任台灣歐陸集團總裁、味全食品台灣食品事業總經理、好食好事基金會、灃食公益飲食文化教育基金會執行長，在品牌與營銷策略、供應鏈和營運管理、多元通路關係方面皆有深厚歷練。

未來，將仰仗其對台灣市場的深刻洞察與豐富實戰經驗，引領台灣團隊持續深化品牌與消費者的情感連結，加速推動創新產品研發與數位互動模式，為台灣消費者提供更安心、更優質、更符合在地需求的食品與服務體驗，亦將與各事業部及通路夥伴緊密協作，共同為佳格在台灣市場開啟高度成長。

秉持「紮根台灣，放眼亞洲」的理念，佳格食品集團執行長曹博睿將放眼亞洲，專注於集團「全人全齡健康』之核心策略定位，致力於開拓亞洲新興市場的成長動能，串聯國內外精準營養和健康生活產業，發展健康生態系，並在樂齡銀髮營養市場建立競爭優勢。

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