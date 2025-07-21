台積電市值突破1兆美元 亞洲股票史上首見

台積電市值18日在台股收盤首次突破1兆美元。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞周一（21日）報導，台積電（2330）的市值上周五（18日）收盤在台北首次突破1兆美元，受強勁的人工智慧需求推動，銷售預期上調的助力帶動。

這家蘋果和輝達的主要晶片供應商在台股攀升至歷史新高，較4月份的低點上漲了近50%。這使得台積電成為自2007年中石油 （PetroChina Co.） 短暫突破1兆美元大關以來，首隻市值超過1兆美元的亞洲股票。

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台積電股價飆升反映出投資者日益增長的信心，投資人相信這家全球頂級晶片製造商將乘著人工智慧熱潮，進一步鞏固主導地位。台積電上週將全年營收成長預期上調至約30%，這表明台積電可能在日益激烈的人工智慧產能競爭中受益。

高盛集團分析師布魯斯·盧（Bruce Lu）在台積電季度財報發布後寫道：我們認為，台積電對先進製程需求的態度更加積極，因為人工智能客戶的需求沒有放緩的跡象。我們預計2026年價格將出現更大幅度的上漲。

截至上週五收盤，台積電的美國存託憑證（ADR）價值約為1.2兆美元。

摩根大通分析師Gokul Hariharan等在上週稍後的報告中寫道，台積電客戶在人工智慧方面的強勁支出，以及晶圓價格的上漲，將有助於減輕新台幣走強帶來的負面影響，並有助於增強該公司毛利率的彈性。

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