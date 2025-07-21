外媒爆英國賤賣黃金儲備血淚史 足足少賺上兆

黃金價格近年大幅上漲。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）考慮動用政府所扣押的比特幣，填補財政缺口，拋售金額可能超過 50 億英鎊（約台幣1979億）。英媒指出，此事讓人聯想起 1999 年時任英國財政大臣布朗（Gordon Brown）低價賤賣過半黃金儲備的錯誤決策，若抱到現在價值達400 億美元（約台幣1.17兆），比起當年出售價格35億美元（約台幣1029億），足足少賺上兆。

外媒指出，英國有意出售比特幣填補財政赤字。（法新社）

英媒《每日電訊報》報導，英國內政部正在與警方合作，出售一批被扣押的加密貨幣，估計價值至少 50 億英鎊，此舉可能會緩解財政大臣所面臨的壓力。

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報導說，英國政府雖未對外公布加密貨幣持有量，但2018年的一次突襲行動中，警方查獲6.1萬枚比特幣，這些比特幣源自於中國龐氏騙局案件流向英國的資產。上週，比特幣的價值達到 12.3萬美元（約9.2英鎊），使得這些比特幣的價值超過 50億英鎊，比被查獲時的價值增長 20 倍。

報導認為，出售加密貨幣或許能為財政大臣提供快速解決方案，也可能重蹈重演當年布朗（Gordon Brown）擔任財政大臣時的黃金拋售事件。

報導提及，1999 年布朗在市場最低點出售 401 噸黃金儲備，進帳 35 億美元，遠低於如今高達 400 億美元的價值，這項決策被一些人稱為英國政府有史以來最糟糕的決策。

如今，25年過去了，布朗的一位繼任者坐擁一座潛在規模相似的數位金礦，同時也面臨著另一個潛在危險的出售決定。報導稱，快速拋售比特幣可能會導致過早出脫的指控，特別是考慮到比特幣近年來大幅上漲。

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