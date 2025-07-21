晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒爆英國賤賣黃金儲備血淚史 足足少賺上兆

2025/07/21 19:04

黃金價格近年大幅上漲。（彭博）黃金價格近年大幅上漲。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）考慮動用政府所扣押的比特幣，填補財政缺口，拋售金額可能超過 50 億英鎊（約台幣1979億）。英媒指出，此事讓人聯想起 1999 年時任英國財政大臣布朗（Gordon Brown）低價賤賣過半黃金儲備的錯誤決策，若抱到現在價值達400 億美元（約台幣1.17兆），比起當年出售價格35億美元（約台幣1029億），足足少賺上兆。

外媒指出，英國有意出售比特幣填補財政赤字。（法新社）外媒指出，英國有意出售比特幣填補財政赤字。（法新社）

英媒《每日電訊報》報導，英國內政部正在與警方合作，出售一批被扣押的加密貨幣，估計價值至少 50 億英鎊，此舉可能會緩解財政大臣所面臨的壓力。

報導說，英國政府雖未對外公布加密貨幣持有量，但2018年的一次突襲行動中，警方查獲6.1萬枚比特幣，這些比特幣源自於中國龐氏騙局案件流向英國的資產。上週，比特幣的價值達到 12.3萬美元（約9.2英鎊），使得這些比特幣的價值超過 50億英鎊，比被查獲時的價值增長 20 倍。

報導認為，出售加密貨幣或許能為財政大臣提供快速解決方案，也可能重蹈重演當年布朗（Gordon Brown）擔任財政大臣時的黃金拋售事件。

報導提及，1999 年布朗在市場最低點出售 401 噸黃金儲備，進帳 35 億美元，遠低於如今高達 400 億美元的價值，這項決策被一些人稱為英國政府有史以來最糟糕的決策。

如今，25年過去了，布朗的一位繼任者坐擁一座潛在規模相似的數位金礦，同時也面臨著另一個潛在危險的出售決定。報導稱，快速拋售比特幣可能會導致過早出脫的指控，特別是考慮到比特幣近年來大幅上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財