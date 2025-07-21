晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

藍委轟關稅不公布怕擾大罷免 經長回應了

2025/07/21 15:13

民進黨立委邱志偉指出，副閣揆鄭麗君本週就要赴美進行第4次實體磋商，網路謠言指稱政府蓋牌是不攻自破。對此，經長郭智輝僅點頭傾聽，對於稅率細節保持緘默。（圖取自國會頻道）民進黨立委邱志偉指出，副閣揆鄭麗君本週就要赴美進行第4次實體磋商，網路謠言指稱政府蓋牌是不攻自破。對此，經長郭智輝僅點頭傾聽，對於稅率細節保持緘默。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕網路訊息指稱政府早已收到美國關稅通知書，在野黨立委質疑民進黨顧慮影響大罷免因此壓住消息不放，民進黨立委指出副閣揆鄭麗君本週就要赴美進行第4次實體磋商，網路謠言不攻自破，呼籲經濟部嚴正指正，經濟部長郭智輝對此表示認同。

朝野立委今天在立法院經濟委員會上關切關稅談判狀況，無黨籍立委陳超明質詢，坊間傳美國關稅稅率落在20%至25%，政府怕影響大罷免選情所以不敢講，以他了解，以民進黨作風是但凡有佳績、功勞就會廣為宣傳，加上郭智輝臉上沒有笑容，恐怕意味關稅談判不樂觀，質疑政府是否因稅率與日韓25%相同而掩蓋消息？

郭智輝重申，「我們希望能夠談出有競爭力的關稅」，日韓關稅25%絕對不是定局，從川普談判模式來觀察可見一斑。

郭智輝反問陳超明是如何推論台灣關稅稅率會是25%？陳超明回應，日韓與台灣一樣都是對美貿易順差，日韓都談完了，只剩台灣還沒，而且台灣還有台積電赴美設廠的加碼投資。

郭智輝順勢回答，光是台灣對美投資1650億美元，日韓都沒有，台灣談判就有底氣談到比日韓更好的稅率。

民進黨籍立委邱志偉指出，網路消息沸沸揚揚，行政院副院長鄭麗君本週赴美進行第4次實體磋商，那些指稱政府不公布關稅稅率的謠言是不攻自破，可能是讓民眾不信任政府的政治操作，呼籲經濟部嚴正澄清「不實訊息」。對此，郭智輝回應，也不知道消息從何而來，但認同邱志偉說法。

邱志偉續說，他認為台灣稅率會更好，因為好酒沉甕底，要是好的先公布，會讓稅率高的國家心理不是滋味，所以他是抱持樂觀期待。對此，郭智輝僅點頭傾聽，對於稅率細節保持緘默。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財