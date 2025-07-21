藍委轟關稅不公布怕擾大罷免 經長回應了

民進黨立委邱志偉指出，副閣揆鄭麗君本週就要赴美進行第4次實體磋商，網路謠言指稱政府蓋牌是不攻自破。對此，經長郭智輝僅點頭傾聽，對於稅率細節保持緘默。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕網路訊息指稱政府早已收到美國關稅通知書，在野黨立委質疑民進黨顧慮影響大罷免因此壓住消息不放，民進黨立委指出副閣揆鄭麗君本週就要赴美進行第4次實體磋商，網路謠言不攻自破，呼籲經濟部嚴正指正，經濟部長郭智輝對此表示認同。

朝野立委今天在立法院經濟委員會上關切關稅談判狀況，無黨籍立委陳超明質詢，坊間傳美國關稅稅率落在20%至25%，政府怕影響大罷免選情所以不敢講，以他了解，以民進黨作風是但凡有佳績、功勞就會廣為宣傳，加上郭智輝臉上沒有笑容，恐怕意味關稅談判不樂觀，質疑政府是否因稅率與日韓25%相同而掩蓋消息？

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郭智輝重申，「我們希望能夠談出有競爭力的關稅」，日韓關稅25%絕對不是定局，從川普談判模式來觀察可見一斑。

郭智輝反問陳超明是如何推論台灣關稅稅率會是25%？陳超明回應，日韓與台灣一樣都是對美貿易順差，日韓都談完了，只剩台灣還沒，而且台灣還有台積電赴美設廠的加碼投資。

郭智輝順勢回答，光是台灣對美投資1650億美元，日韓都沒有，台灣談判就有底氣談到比日韓更好的稅率。

民進黨籍立委邱志偉指出，網路消息沸沸揚揚，行政院副院長鄭麗君本週赴美進行第4次實體磋商，那些指稱政府不公布關稅稅率的謠言是不攻自破，可能是讓民眾不信任政府的政治操作，呼籲經濟部嚴正澄清「不實訊息」。對此，郭智輝回應，也不知道消息從何而來，但認同邱志偉說法。

邱志偉續說，他認為台灣稅率會更好，因為好酒沉甕底，要是好的先公布，會讓稅率高的國家心理不是滋味，所以他是抱持樂觀期待。對此，郭智輝僅點頭傾聽，對於稅率細節保持緘默。

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