震撼彈！才宣佈德要裁員5000人 戴姆勒卡車考慮退出中國生產

戴姆勒卡車考慮退出中國生產，圖為 GenH2 氫動力卡車。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕戴姆勒卡車（Daimler Truck）日前才宣佈，在德國將裁員5000人，執行長在接受金融時報採訪時表示，公司正努力應對瘋狂的全球市場下跌週期，加上美國關稅和歐洲需求疲軟，公司不排除退出中國生產。

戴姆勒卡車計劃到2030年在德國裁減約5000個工作崗位，旨在減少超過10億歐元（約新台幣342.8億元）的經常性成本。

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現恐進一步退出中國生產，戴姆勒卡車執行長拉德斯特羅姆（Karin Radstrom）表示，我們正在考慮一切。

去年，公司對其在中國的合資企業的價值計提了120億歐元（約新台幣4113.6億元）的減值費用，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，該國的天然氣價格下跌後，需求轉向液化天然氣動力汽車，其柴油卡車的銷售受到打擊。

根據官方數據，中國重型卡車市場從2021年的約1萬輛（主要是柴油動力）增加到2023年的43萬輛，其中只有25萬輛配備柴油發動機。

該集團從2022年開始本地化生產柴油動力梅賽德斯-奔馳 Actros 牽引卡車後，大幅下滑對該集團造成了傷害。

伯恩斯坦分析師馬丁預計，在該公司告訴投資者，將在今年年底前決定其中國業務的未來後，該公司可能會退出。我們的基本預期是逐步結束在中國的業務，同時仍通過出口提供服務。

拉德斯特羅姆補充說，公司希望以某種形式留在中國，以保留研發和材料採購的機會，但承認它可能不需要保留製造足跡。

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