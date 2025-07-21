不是日圓、瑞士法郎！這國貨幣避險實力獲矚目

美元指數今年迄今下跌逾9%。貿易擔憂也為日圓前景蒙上陰影。在這樣的背景下，分析師認為，可能正在出現替代方案：新加坡元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在經濟不確定時期，投資人會轉向避險資產，選擇黃金、美國公債以及日圓、美元和瑞士法郎等貨幣，這些資產預計在市場動盪時期能夠保值或升值。然而，隨著全球政經情勢複雜化，新加坡元正展現出避險貨幣的特徵。

儘管美元仍然是全球首選的儲備貨幣，但它一直在走弱。美元指數今年迄今下跌逾9%。貿易擔憂也為日圓前景蒙上陰影。在這樣的背景下，分析師認為，可能正在出現替代方案：新加坡元。

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新加坡元兌美元持續走強，今年迄今已上漲約6%，據報導，傑富瑞集團預測新加坡元未來五年內可能與美元達到平價。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong告訴CNBC，新加坡元已經發揮了「準避險」貨幣的作用，尤其是在亞洲和新興市場。Wong說：「雖然新加坡元不具備美元、日圓或瑞士法郎等傳統避險貨幣的全球地位，但它在金融壓力時期，尤其是在以亞洲為中心的時期，往往表現出防禦性。」

柏瑞投資亞洲固定收益聯席主管奧馬爾·斯利姆（Omar Slim）表示：「新加坡元確實是全球避風港之一，但它未必是『下一個』避風港」。他指出，「新加坡之所以成為避風港，是因為其製度框架的健全、新加坡穩固且富有韌性的經濟基礎，以及強有力的政策制定，尤其是在財政審慎方面」。

Bank首席投資長菲利克斯·布里爾（Felix Brill）也認為，新加坡元具備現代避風港的許多特徵，包括宏觀經濟穩定、機構健全、經常帳盈餘巨大以及政治風險較低。布里爾表示，新加坡的貨幣政策框架為新加坡元帶來了「非凡的穩定性」，這正是避風港資金所尋求的。

與大多數國家不同，新加坡不使用利率來管理其貨幣，而是在政策區間內控制新加坡元兌一籃子主要貿易夥伴貨幣的升值或貶值。新加坡元並未設定確切的匯率，而是可以在設定的政策區間內波動，但具體幅度並未揭露。

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