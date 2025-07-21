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房價修正》與最高時比較 新竹每坪落差8.05萬元最多

2025/07/21 13:43

去年下半年市況向下的趨勢來看，供給量大、供過於求對於房價超漲區的衝擊最大。（記者徐義平攝）去年下半年市況向下的趨勢來看，供給量大、供過於求對於房價超漲區的衝擊最大。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕觀察第二季信義指數發布的六都加新竹縣市標準房價變化，並與最高時比較，以新竹縣市落差最大，單坪落差8.05萬元，第二名則是台北市、單坪落差8萬元，其它都會區單坪落差3.53萬元起跳。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，第七波選擇性信用管制發威，房價已被打回去年同期，尤其從去年下半年市況向下的趨勢來看，供給量大、供過於求對於房價超漲區的衝擊最大，預期在信用資源持續緊縮的壓力下，即便有個案表現的火花，但全面下跌的宿命難逃。

房價難逃全面下跌

根據信義房價指數最新發布，第二季台北市每坪均價約74.27萬元，相較去年第四季最高時、每坪約82.26萬元，單坪落差近8萬元，新北市每坪均價約45.95萬元，對比今年第一季最高時、每坪52.49萬元、單坪落差6.54萬元，桃園市每坪約26.42萬元，對比去年第三季最高時、每坪31.35萬元、單坪落差4.93萬元。

至於，第二季新竹縣市每坪均價約34.42萬元，對比最高時每坪約42.47萬元、每坪落差8.05萬元，台中市每坪約31.08萬元，對比最高時每坪約35.35萬元，每坪落差4.27萬元，台南市每坪約21.09萬元，對比最高時每坪24.62萬元，每坪落差3.53萬元，高雄市每坪約24.85萬元，對比最高時每坪約28.98萬元，每坪落差4.13萬元。＃

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