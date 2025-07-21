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台美關稅不確定性成企業最大威脅！管中閔提五大政策建議

2025/07/21 13:45

前台大校長管中閔認為，美台關稅政策不確定性已成為目前企業最主要的困擾因素，並向政府提出五項建議。（資料照）前台大校長管中閔認為，美台關稅政策不確定性已成為目前企業最主要的困擾因素，並向政府提出五項建議。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會今召開，因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會。前台大校長管中閔認為，政策不確定性已成為目前企業最主要的困擾因素，並向政府提出五項建議，包含穩定匯率、檢討能源政策、擴大安定就業措施與勞工保障、設立AI轉型專責單位、建立貿易協助單一窗口等。

管中閔指出，在美國尚未正式公布對台關稅政策內容的情況下，政策不確定性已成為目前企業最主要的困擾因素。他強調，因為政策未明，產業界正同時面對兩大層面的高度不確定，一是關稅本身的內容與稅率無從掌握，二是政府後續是否推出補助或支援機制亦未明朗。

管中閔說明，廠商在面對資訊不足的情況下，只能自行揣測可能的課稅水準，導致營運策略無法具體規劃，進退兩難。同時，缺乏對政府政策作為的預期，也進一步抑制企業調整與投資的動能，形成雙重壓力。

廠商面臨的主要困難，管中閔提出五點包含，一、匯率劇烈波動，台幣快速升值導致「賠錢出貨」，中小企業缺乏避險工具；二、工業電價三年累積漲幅達66％，加上綠電資源集中，中小企業無力競爭；三、傳統製造業面臨高科技產業「搶人」壓力，技術斷層持續擴大。

管中閔續指，四、無論是AI導入或碳盤查，中小企業面對技術、人力與資金多重門檻，難以實質轉型；五、廠商普遍對中央政府協助政策缺乏了解，資訊碎片化與流程繁瑣形成進入障礙。

據以上五大問題，管中閔提出五項政策建議，包括穩定匯率、檢討能源政策、擴大安定就業措施與勞工保障，輔導中小企業升級；設立AI轉型專責單位、建立貿易協助單一窗口等。

據模型推估，若中國GDP衰退1%，將對台灣當季GDP造成約0.4%的影響，且影響效應可延續兩至三季；若美國GDP衰退1%，台灣當季GDP亦將被影響0.3%。管中閔指出，除了總體經濟變數之外，未來廠商的調整行為以及中間國家對關稅政策的反應，亦將逐步顯現。

他建議，後續分析應納入更多具體的政策參數，以提升模型推估的精確性，並強調在政策高度不確定的情況下，目前所有估算皆為初步結果，未來應持續觀察並動態修正。

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