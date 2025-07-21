AI查稅立功！國稅局查獲漏開發票1.7億 連補帶罰1275萬

北區國稅局表示，運用AI選案，查獲美容美髮業上游供應商漏開發票1.7億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，為提升稽徵效能，運用人工智慧（AI）模型及智能稅務應用系統輔助稅務查核，已為稽徵機關查核逃漏稅的主流，國稅局運用AI選案功能，透過風險導向選案及大數據分析，主動發掘逃漏稅違規機率高之可疑營業人並據以查核，以維護租稅公平，近期查獲美容美髮業上游供應商漏開發票1億7000萬餘元，除應補徵營業稅額850萬餘元外，並依規定擇一從重裁處罰鍰425萬餘元。

北區國稅局說明，經運用智能稅務應用系統結合關鍵供應鏈進行交叉比對，藉由流程系統化，就美容美髮業上游供應商進行選案分析，並以AI選案功能提供客觀的逃漏稅機率作為參考，鎖定高風險案件，進而掌握甲公司經營進口美容美髮與清潔用品批發，其品牌具市場知名度，且銷售管道多元；進一步分析發現，該公司實繳稅額偏低與申報銷售額顯不相當，且其開立二聯式發票比例異常偏高。

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國稅局加強運用跨稅目資料庫，並結合金流、物流與資訊流等資料勾稽查核，查獲該公司2022年至2023年間銷售貨物未依規定開立統一發票，短漏報銷售額合計1億7000萬餘元，除應補徵營業稅額850萬餘元外，並依「營業稅法」第51條第1項第3款及「稅捐稽徵法」第44條規定，擇一從重裁處罰鍰425萬餘元，連補帶罰共1275萬元。

北區國稅局表示，籲請營業人自行檢視銷售貨物或勞務涉有短漏開統一發票並短漏報銷售額的情形，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用「稅捐稽徵法」第48條之1規定免予處罰。若有相關稅務疑義，可就近向國稅局洽詢，或撥打免費服務電話「0800-000321」。

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