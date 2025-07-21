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台南企業拓展全球市場 聚焦歐洲與中東展會

2025/07/21 13:46

強化海外拓銷，南市企業今年將參與歐洲、中東地區國際展會，貼近在地買家與商洽，以達產品分散布局、接軌國際。（記者王涵平攝）強化海外拓銷，南市企業今年將參與歐洲、中東地區國際展會，貼近在地買家與商洽，以達產品分散布局、接軌國際。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕強化海外拓銷，南市企業今年將參與歐洲、中東地區國際展會，貼近在地買家與商洽，以達產品分散布局、接軌國際。

南市經發局指出，面對美國對等關稅的施行，全球供應鏈再現動盪，協助南市優質中小企業突破重圍，今年強化美國以外市場經貿拓銷計畫。秉持「迅速因應、產業優先」原則，適時動用第二預備金，透過國外大型展覽展示，推廣台南優質產品。

今年10月15至16日將帶領南市金屬扣件產業業者赴波蘭參與克拉科夫螺絲展；12月9至11日將帶領南市汽車零配件產業業者赴杜拜參與國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展，並結合參展、潛在買家商機媒合及潛在合作企業參訪辦理拓銷。

經發局副局長蕭富仁表示，今年7月也已帶領南市8家業者參與日本東京國際禮品及家居品展，結合南市禮品、創意及時尚家居品類型之業者，展出台南府城特色商品，展後成果統計，參展商洽談中金額約新台幣5691萬元，未來1年潛在商機約1億5390萬元。

經發局指出，今年10月的波蘭克拉科夫螺絲展及12月杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展，每場預計邀集8-10家本市企業參與，並將辦理說明會介紹拓展詳細內容，說明會時間8月1日在經濟部南台灣創新園區。

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