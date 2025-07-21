晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Q2海外刷卡日本罕見｢倒退嚕」這國異軍突起

2025/07/21 12:45

Q2海外刷卡日本罕見｢倒退嚕」，推估可能受社群傳言影響，使民眾轉移旅遊目的地所致。（業者提供）Q2海外刷卡日本罕見｢倒退嚕」，推估可能受社群傳言影響，使民眾轉移旅遊目的地所致。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年台幣強勢升值，讓國人的海外消費力大增，根據公股龍頭兆豐銀行的統計，今（114）年第2季海外刷卡消費增幅，「瑞士」異軍突起，較Q1大增280%坐上冠軍，遙遙領先第2名的韓國（26%），及第3名的澳洲（25%），反觀國人最愛的日本簽帳金額竟下滑6%，推估可能受社群傳言影響，使民眾轉移旅遊目的地所致。

分析高物價的瑞士為何一躍成持卡人刷卡消費新寵？兆豐銀行認為首要原因為「台幣升值」，不僅出國刷卡變得更加划算，同時也帶動台灣旅客旅改變遊偏好。以高物價的瑞士為例，國人受惠升值利多，不僅更願意花較多旅費去享受阿爾卑斯山的湖光山色，出手血拚更不需綁手綁腳，若搭配信用卡消費，還可獲得消費回饋，因此越來越多民眾不再只帶現金出門，適時運用高回饋的信用卡結帳，更能成為血拚利器。

發行「吉鶴卡」成為國人遊日必備的聯邦銀行，同樣分析今年上半年的海外刷卡金額，表示該行持卡人的海外消費，6月對比1至5月，瑞士的消費確實有明顯成長，但推估是「季節性因素」，因6月份有促銷旅遊行程，檢視113年也呈現相同趨勢。

不過，日本的簽帳消費金額，對比去年的確出現衰退，但6月對比今年4、5月，則呈持平的狀態。聯邦銀行分析，因為今年以來「7月5日地震」預言陸續發酵，相信的確有民眾自發性提早迴避日本旅遊，轉往其他國家。

根據各發卡行官網最新統計數據，兆豐銀截至6月底流通卡數113.8萬卡，有效卡數63萬張，6月簽帳金額47億元；聯邦銀截至今年６月底，流通卡數275萬卡，有效卡數185萬卡，6月份簽帳金額142.8億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財