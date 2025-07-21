Q2海外刷卡日本罕見｢倒退嚕」這國異軍突起

Q2海外刷卡日本罕見｢倒退嚕」，推估可能受社群傳言影響，使民眾轉移旅遊目的地所致。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年台幣強勢升值，讓國人的海外消費力大增，根據公股龍頭兆豐銀行的統計，今（114）年第2季海外刷卡消費增幅，「瑞士」異軍突起，較Q1大增280%坐上冠軍，遙遙領先第2名的韓國（26%），及第3名的澳洲（25%），反觀國人最愛的日本簽帳金額竟下滑6%，推估可能受社群傳言影響，使民眾轉移旅遊目的地所致。

分析高物價的瑞士為何一躍成持卡人刷卡消費新寵？兆豐銀行認為首要原因為「台幣升值」，不僅出國刷卡變得更加划算，同時也帶動台灣旅客旅改變遊偏好。以高物價的瑞士為例，國人受惠升值利多，不僅更願意花較多旅費去享受阿爾卑斯山的湖光山色，出手血拚更不需綁手綁腳，若搭配信用卡消費，還可獲得消費回饋，因此越來越多民眾不再只帶現金出門，適時運用高回饋的信用卡結帳，更能成為血拚利器。

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發行「吉鶴卡」成為國人遊日必備的聯邦銀行，同樣分析今年上半年的海外刷卡金額，表示該行持卡人的海外消費，6月對比1至5月，瑞士的消費確實有明顯成長，但推估是「季節性因素」，因6月份有促銷旅遊行程，檢視113年也呈現相同趨勢。

不過，日本的簽帳消費金額，對比去年的確出現衰退，但6月對比今年4、5月，則呈持平的狀態。聯邦銀行分析，因為今年以來「7月5日地震」預言陸續發酵，相信的確有民眾自發性提早迴避日本旅遊，轉往其他國家。

根據各發卡行官網最新統計數據，兆豐銀截至6月底流通卡數113.8萬卡，有效卡數63萬張，6月簽帳金額47億元；聯邦銀截至今年６月底，流通卡數275萬卡，有效卡數185萬卡，6月份簽帳金額142.8億元。

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