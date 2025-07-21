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假執行後首露面 街口創辦人胡亦嘉：36億資金匯至各子公司營運

2025/07/21 12:33

台北地方法院21日審理街口金融科技遭泰山企業追討36億投資款案，街口金科董事長胡亦嘉（左）在律師陪同下出庭應訊。（記者羅沛德攝）台北地方法院21日審理街口金融科技遭泰山企業追討36億投資款案，街口金科董事長胡亦嘉（左）在律師陪同下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

〔記者張文川／台北報導〕電子支付平台「街口支付」前年將其4成股權以36億元賣給泰山食品公司，法院日前判決交易無效，引發後續假執行未果的事件。街口創辦人兼大股東胡亦嘉，今到台北地院為他所涉另一件證券交易法刑案出庭，這是他假執行事件後第1次露面，檢察官認為胡有逃亡之虞，建請法官將他繼續限制出境、出海，並施以電子鐐銬監控；法官今開庭，胡表示他不會逃亡，但有急需出國募資的需求，法官將於本月24日限境期滿前，先決定是否延長限制出境，電子監控則須待函詢相關單位後再決定。

街口支付於2023年將40%股權以36億元賣給泰山企業，但泰山市場派質疑公司派的決策是掏空泰山，提出告訴，法院日前判交易無效，泰山聲請假執行時，發現已付給街口的36億交易款消失無蹤，法院前往公司查封其資產，發現人去樓空，導致多家大型電商平台為此一度拒用街口做為支付平台，經金管會介入才暫解危機。

胡亦嘉於查封事發後，就未曾出面，他3年前另涉犯證券交易法之「意圖妨礙主管機關調查而偽造有關紀錄文件」、特別背信等罪被起訴，台北地院審理中，由於胡的限制出境、出海禁令將在7月24日期滿，北院法官今日上午傳喚胡開庭，檢方上週另已發函北院對胡施以電子監控以防逃，今日一併詢問意見。

檢察官指出，報載街口支付取得的36億元泰山資金，流向不明，法院前往假執行也未果，資金去向有疑慮，連帶影響本件刑案被告，可能因逃避債務、或獲利了結，而有逃亡之虞，不能完全切割分離視之，例如國寶集團總裁朱國榮，也是為了另有他案而棄保潛逃，胡亦嘉有說明36億元是否還存在、或說明其赴金管會說明的結果。

胡亦嘉指出，最近「街口金科」的民事案件，起因於泰山公司的經營權糾紛，本應與街口無關，泰山、街口簽訂的是投資合約，36億元資金自然是用於公司發展，沒有任何一毛錢進入他的口袋，他所有的公司財產，就只是街口的股權。

胡表示，他被週刊抹黑造謠，謠言影響金融穩定、造成社會紛擾，街口金科除了上訴，也正在尋覓取代泰山的投資資金，以解除街口面臨的危機，他是街口創辦人也是大股東，無法由別人取代他去募資，他已被限制出境3年了，希望能解除限制出境。

法官詢問泰山假執行案的情況，胡亦嘉回稱，街口金科是控股公司，不是像郵局收了錢就放著不動，資金都已匯至很多子公司做為營運之用，街口並非沒有人，在合庫大樓的辦公室就是200名員工隨時都在，絕非人去樓空，法院前往查封當天是去電子支付的辦公室，現場也是很多員工。

律師說，民事一審判決的交易無效，尚有疑義，胡已上訴二審高等法院，光是上訴裁判費就繳了數千萬元，公司與泰山也在協商中；且本件背信案胡3年來都遵期到庭，4次聲請暫時出境也都有如期返台，他的事業、家人都在台灣，不可能逃亡；而街口與泰山的民事訴訟，與本案完全無關，民事訴訟有不同的擔保保全方法，不能以民事案件當做全然無關的刑案限制出境、電子監控的理由。

胡的律師質疑檢方先前配合媒體放話，蒞庭檢察官回應強調，北檢沒有發新聞稿或通知媒體，只是回函給院方表達檢方意見，檢察官也是上週五下午才接到北院今天的開庭通知。

法官諭知，將在7月24日境管期滿前，對於是否延長胡的限制出境、出海做出裁定；至於電子監控，則須等收到函詢單位的回函後，再行評議決定是否對胡實施電子監控。

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