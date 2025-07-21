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新新併倒數3天 新壽洪士琪：「改變不是終點」

2025/07/21 12:25

新光人壽副董事長洪士琪今發出內部信，向員工喊話，「改變並不是終點，而是另1個更好的起點。」（記者吳欣恬翻攝）新光人壽副董事長洪士琪今發出內部信，向員工喊話，「改變並不是終點，而是另1個更好的起點。」（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新新併進入倒數階段，新光人壽副董事長洪士琪今發出內部信，向員工喊話，「改變並不是終點，而是另1個更好的起點。」

台新金控和新光金控將於7月24日正式合併。

洪士琪在信中表示，新光金控最後1次股東會在6月底圖滿落幕，代表經營團隊推動革新的重大任務，邁進另1個更大的階段。

他回顧兩年來，經營團隊跟新光金控及各子公司同仁歷經無數次的對話和交流，一方面消弭大家的疑慮，另一方面也承諾未來的穩定，希望讓各位相信，改變並不是終點，而是另一個更好的起點。

洪士琪表示，新光這兩個字不管是對他本人、對新光人壽全體同仁，甚至是在台灣這塊土地上成長的所有人，都具有難以取代的特殊意義。

對於即將到來的合併日，洪士琪說，期待和責任兼而有之，希望都能「堅持初心，日新又新」，帶著新光人引以為傲的認真與厚道，與未來共融共洽，彼此提携，相互成就，創造出台新新光大家庭。

洪士琪也向員工喊話，無論站在哪個舞台，請積極迎接改變，不自我設限，每個角色都至關重要；只要心中有光，脚下就有方向，並在新的旅程中汲取力量，持續茁壯成長。

他最後再次感謝員工長久以來的貢獻，他深感榮幸能與如此優秀的團隊共事，更永遠不會忘記，大家一起携手同心，承先啟後的重責大任。

他衷心期盼能與大家共享時代的趨勢機遇，一起迎向未來的領先新局。

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