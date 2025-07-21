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自巴菲特宣布退休後 波克夏股價疲軟、漲幅落後標普500指數

2025/07/21 12:21

巴菲特在今年5月3日舉行的年度股東大會上拋出震撼彈，宣佈將在年底退休，卸下執行長一職，震驚投資人。（路透）巴菲特在今年5月3日舉行的年度股東大會上拋出震撼彈，宣佈將在年底退休，卸下執行長一職，震驚投資人。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）在今年5月初的年度股東大會上宣布，將於今年底退休，結束長達60年波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）領導職位。外媒報導，自巴菲特宣布退休後，波克夏海瑟威的股價一直表現不佳，目前已落後2025年的標普500指數。

綜合媒體報導，巴菲特在波克夏海瑟威今年5月3日舉行的年度股東大會上拋出震撼彈，宣佈將在年底退休，卸下執行長一職，震驚投資人，「巴菲特溢價」自此逐漸從股價中流失。

《CNBC》報導，自巴菲特宣布退休消息後，波克夏海瑟威的股價一直表現不佳，該公司B類股股價在過去7週內有7週下跌，預計將連續第3個月下跌。

且自巴菲特宣布退休以來，波克夏海瑟威股價已下跌逾12%，讓該公司今年迄今的漲幅降至4.5%，落後於標普500指數7%的漲幅。

報導指出，巴菲特本人已經降低了對波克夏海瑟威持續優異表現的預期。巴菲特指出，由於波克夏海瑟威使用的現金數量龐大，任何投資都很難帶來任何改變。但巴菲特也補充，認為波克夏海瑟威的多元化優質業務，應該會比美國公司的平均水平「略好」一些，但除此之外，不太可能有任何更好的表現。

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