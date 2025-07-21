街口金科不還36億元？泰山：將對胡亦嘉提起刑事訴訟

泰山律師團表示，如果街口金科創辦人胡亦嘉拒不依法院判決返還36億元，泰山將提出背信、侵占等刑事訴訟，保護股東權益。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕泰山（1218）公司對街口金科公司提起返還36億元投資款訴訟，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行，泰山至街口金科執行查封程序未果，已依泰山聲請命街口金科據實陳報1年內財產狀況，泰山律師團表示，如果街口金科創辦人胡亦嘉拒不依法院判決返還36億元，泰山將提出背信、侵占等刑事訴訟，保護股東權益。

泰山表示，本月10日下午，法院依泰山所請前往長安東路街口金科公司進行查封，該址所有員工遭緊急通知撤離，一樓街口金科招牌亦悄然卸下，街口金科100%子公司街口電支公司總經理范庭甄表示，街口金科無實際業務、亦無員工，只是控股公司，該址7樓所有動產均屬街口電支公司所有，致當日執行程序毫無所獲。

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泰山公司質疑，街口金科實收資本額27億元，112年5月又收取泰山支付的36億元投資款，依國稅局函覆街口金科113年所得清單，銀行帳戶尚有存款，對多家公司亦有借款利息；如果街口金科公司確無實際業務，亦無員工，則應無營運需要資金，公司銀行帳戶應有鉅額存款，但目前查知帳戶幾乎歸零。

尤其街口金科公司原持有瑞興銀行高達9.6%的股份，今年4月15日將該等持股全數轉給街口網路金科公司，以瑞興銀當日股價12.5元估算，街口金科公司收取至少4億元價款；然而泰山於5月下旬聲請查封街口金科銀行帳戶卻幾無所獲。

街口金科當初宣稱出售街口支付4成股權予泰山公司時，胡亦嘉承諾以街口金科公司上市櫃為目標，但去年9月收購實收資本額僅100萬元的「艾士盟國際有限公司」，更名為「街口網路金科公司」，並在短短半年內，將街口網路金科公司實收資本額從100萬元，急遽擴增至9億元。

街口網路金科公司更於6月收購京城證券的股份，又將街口金科持有之瑞興銀行股票移轉給街口網路金科，質疑街口金科資產疑被有計畫地移轉，將導致泰山的36億元投資款求償無門。

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