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中國啟動超級水壩工程 ! 鐵礦砂、鋼鐵飆升至4個月高點

2025/07/21 14:15

中國啟動超級水壩工程，推動鐵礦砂、鋼鐵價格走揚。（擷取自中國社群平台）中國啟動超級水壩工程，推動鐵礦砂、鋼鐵價格走揚。（擷取自中國社群平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國總理李強19日宣布，在西藏雅魯藏布江啟動一項耗資1.2兆人民幣（約新台幣4.92兆元）的水力發電計畫。隨著中國將在西藏啟動超級水壩工程，鐵礦砂、鋼鐵價格再飆升，達4個月以來高點。

這項計畫是由5座梯級水壩組成，預計將為金屬、水泥和玻璃等建築材料產業帶來正面的經濟刺激，也推動了新加坡鐵礦砂價格大漲2.9%、逼近每噸104美元，先前已連續四週上漲。

上海鋼筋期貨也飆升至自3月以來的最高點，倫敦金屬交易所的銅價亦同步上揚。

《彭博》指出，鐵礦砂價格正邁向自1月以來的首次出現月漲幅，因中國政府持續推動抑制鋼鐵業過度競爭和產能過剩，市場預期此舉可能對鋼廠利潤率產生正面影響，並推高原物料價格。新大壩計畫有望使鋼鐵製造商受益，這些製造商一直在努力應對長期的房地產危機。

中國鋼鐵分析師指出，近期鐵礦成交量突破100萬噸，遠期現貨成交也在不斷攀升，現在盈利率增加到60%以上了，在高盈利的驅動下鋼廠主動採購，支撐需求。

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