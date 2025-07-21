美元持穩，台幣週一轉震盪整理，日圓選後反彈。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元持穩、加上台股漲多拉回，新台幣兌美元匯率週一轉為震盪整理，早盤一度升抵29.3元價位，但隨後轉貶，中午暫時收在29.424元、貶值1.8分，台北外匯經紀公司成交量4.79億美元。

新台幣匯價上週受惠於台積電財報亮眼，外資匯入，連續2日走升，一度逼近29.3元關卡。隨美科技七巨頭將陸續發佈財報，美股上週五漲跌互見，週一台股出現漲多拉回，使新台幣匯價也由升轉貶，早盤最高升抵29.383元、最低29.437元。

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目前市場觀望情緒濃厚，焦點集中在台美關稅談判最終稅率走向、美科技股財報週的表現，以及聯準會主席鮑爾本週公開談話內容。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下週開會，儘管部分聯準會官員主張應在7月重啟降息循環，但利率期貨市場顯示7月降息機率不到1成，9月降息機率則超過5成。

另外，川普18日簽署穩定幣法案《GENIUS Act》後，美元一度出現獲利了結賣壓，惟今早在亞洲交易時段，美元再度回穩，市場認為法案強化美元與美債需求，可能支撐美元走勢。

由於美元持穩，除日圓之外，多數走勢疲軟。上週日本參議員選舉前日圓兌美元匯率因不確定性出現重挫，惟選後結果出爐、執政聯盟雖失去過半席次，日本首相石破茂表明將續留任，日圓今早出現反彈。

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