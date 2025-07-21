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關稅持續談判 農業部強調3大原則：一定要保障農民權益

2025/07/21 12:01

農業部長陳駿季表示，美方有其期待，但我方也有要堅持的底線，包括確保糧食安全、產業永續，更重要的是要保障農民權益，也一定會確保國人健康。（圖取自國會頻道）農業部長陳駿季表示，美方有其期待，但我方也有要堅持的底線，包括確保糧食安全、產業永續，更重要的是要保障農民權益，也一定會確保國人健康。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國點名台灣多項農畜產品存有貿易障礙，包括美豬、牛、稻米、基改食物等。對此，農業部長陳駿季表示，美方有其期待，但我方也有要堅持的底線，包括確保糧食安全、產業永續，更重要的是要保障農民權益。

行政院副院長鄭麗君本週將就對等關稅赴美，展開第4輪實體磋商，爭取稅率不高於日本、南韓等競爭對手。

朝野立委今在立法院經濟委員會上關切關稅談判狀況，民進黨籍立委賴瑞隆、國民黨籍立委鄭正鈐等人關切談判狀況，能否落在10%至20%稅率，台灣籌碼是否充足？經濟部與農業部所職掌業務應是談判籌碼重點，是否有新籌碼或是妥協？

陳駿季指出，有關基改食品是否開發進入校園，屬於衛福部權責，農業部則關切國內農業生產，「這次關稅談判過程中，當然美方有美方的期待，我們也有我們要堅持的」，確保糧食安全、產業永續，更重要的是要保障農民權益，針對上述3大原則進行有效溝通，希望能找到雙贏互補的平衡點，行政院也強調確保國人健康是重大前提。

經濟部長郭智輝表示，現在還在談判階段，目前還有諸多不確定因素，希望能談出對國內產業有利的稅率條件，相信談判小組有充分準備。

郭智輝續指，美方對於我國出口管制、邊境防護有高度期許，日前編列預算，輿論討論國防、海巡預算要拿掉，引起美方相當大的關注。

談及稅率落點，郭智輝強調，在此無法預測，「大家都非常努力，希望談出來一個比我們競爭國家更好的稅率」。

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