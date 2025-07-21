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年終獎金12.8個月 台虎宣布徵才逾30名

2025/07/21 11:31

台虎宣布徵才逾30名。（擷取官網）台虎宣布徵才逾30名。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航今（21）日宣布啟動徵才計畫，除了廣招運務員及商用機師外，亦同時徵求多個內勤人員職缺，台虎表示，此次徵才主要是因應旅遊市場需求旺盛，並持續進行機隊汰舊換新計劃。台虎表示，歡迎有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「運務員招募」。

台灣虎航2024年每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄。

台虎說，運務員職缺的報名期間為即日起至2025年7月30日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳，本次招募預計錄取30名，獲錄取者預計將於2025年10月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

運務員的工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。

另外，CPL（Commercial Pilot License）商用機師的招募時間為2025年8月9日到9月6日。報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 （CPL, Commercial Pilot License），總飛行時數250小時以上等條件。經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今（2025）年第4季起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於明（2026）年第1季報到。

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