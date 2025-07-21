徐重仁挺大罷免 8年前惹到這群人被打趴

大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發網友兩派論戰，淡出台灣流通業8年的徐重仁，8年前退休可說是「被年輕人打敗」。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發網友兩派論戰，淡出台灣流通業8年的徐重仁，8年前退休可說是「被年輕人打敗」。

徐重仁以《 守護台灣民主的最後防線 》在臉書發言指出，在2024年立法院選舉後，台灣政壇出現一個極不尋常的現象：總統由民進黨籍的賴清德先生當選，但立法院卻由藍白兩個在野黨聯手取得過半席次，形成朝小野大的權力結構。

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這種權力不對等的格局，理論上應是多元民主制度的一環，可以制衡政府、監督施政，讓政策更加完善。然而，事實卻非如此單純。

被喻為台灣流通業教父的徐重仁，29歲就進入統一集團的徐重仁，在統一集團已故榮譽董事長高清愿的提拔與信任下，將連續虧損7年的統一超商轉虧為盈，帶領7-ELEVEN成為全台最大的通路，而被外界喻為台灣流通業教父。

2012年6月，徐重仁告別待了35年的統一超商，隨即被賦予重任出任商發院董事長，這期間他也沒閒著。他說，「對於年輕人，我有一種使命感，有種對生命的熱情與熱愛」。

於是主動跟雜誌提議，希望「和年輕人講講話」，透過專欄和年輕人分享他的人生經驗與觀察；同時創辦「重仁塾」，透過一場又一場的講座與年輕人面對面互動。

2014年年元月被全聯福利中心董事長林敏雄網羅，擔任全聯福利中心總裁，震撼流通業。徐重仁進入全聯後，喊出要啟動台灣流通業二次革命，帶領全聯成為世界一流的超市業者。

但目標還未達成，本將進入「70而從心所欲不踰矩」之齡的他，卻在自己的新書發表會中一句「年輕人很會花錢」，引爆失言風波，網友反彈留言灌爆全聯福利中心粉絲團，嘲諷「小7出身的就是小氣」、「低薪是慣老闆養成的」。

因這無心的發言，惹到了他最苦心經營的年輕族群，聲名慘遭年輕網民重重一擊，想必是一向謹言慎行的他，所始料未及的，也讓他決定退休。

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