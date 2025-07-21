晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

徐重仁挺大罷免 8年前惹到這群人被打趴

2025/07/21 11:17

大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發網友兩派論戰，淡出台灣流通業8年的徐重仁，8年前退休可說是「被年輕人打敗」。（資料照）大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發網友兩派論戰，淡出台灣流通業8年的徐重仁，8年前退休可說是「被年輕人打敗」。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，引發網友兩派論戰，淡出台灣流通業8年的徐重仁，8年前退休可說是「被年輕人打敗」。

徐重仁以《 守護台灣民主的最後防線 》在臉書發言指出，在2024年立法院選舉後，台灣政壇出現一個極不尋常的現象：總統由民進黨籍的賴清德先生當選，但立法院卻由藍白兩個在野黨聯手取得過半席次，形成朝小野大的權力結構。

這種權力不對等的格局，理論上應是多元民主制度的一環，可以制衡政府、監督施政，讓政策更加完善。然而，事實卻非如此單純。

被喻為台灣流通業教父的徐重仁，29歲就進入統一集團的徐重仁，在統一集團已故榮譽董事長高清愿的提拔與信任下，將連續虧損7年的統一超商轉虧為盈，帶領7-ELEVEN成為全台最大的通路，而被外界喻為台灣流通業教父。

2012年6月，徐重仁告別待了35年的統一超商，隨即被賦予重任出任商發院董事長，這期間他也沒閒著。他說，「對於年輕人，我有一種使命感，有種對生命的熱情與熱愛」。

於是主動跟雜誌提議，希望「和年輕人講講話」，透過專欄和年輕人分享他的人生經驗與觀察；同時創辦「重仁塾」，透過一場又一場的講座與年輕人面對面互動。

2014年年元月被全聯福利中心董事長林敏雄網羅，擔任全聯福利中心總裁，震撼流通業。徐重仁進入全聯後，喊出要啟動台灣流通業二次革命，帶領全聯成為世界一流的超市業者。

但目標還未達成，本將進入「70而從心所欲不踰矩」之齡的他，卻在自己的新書發表會中一句「年輕人很會花錢」，引爆失言風波，網友反彈留言灌爆全聯福利中心粉絲團，嘲諷「小7出身的就是小氣」、「低薪是慣老闆養成的」。

因這無心的發言，惹到了他最苦心經營的年輕族群，聲名慘遭年輕網民重重一擊，想必是一向謹言慎行的他，所始料未及的，也讓他決定退休。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財