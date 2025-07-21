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焦點股》jpp-KY: 售地挹注第三季獲利 放量攻頂

2025/07/21 11:04

jpp董事長鍾國松。（jpp提供）jpp董事長鍾國松。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕機構件廠商經寶精密jpp-KY（5284）受惠出售泰國土地的處分利益，挹注第三季獲利激勵，今日股價放量攻上漲停。

jpp-KY出售泰國土地給亞馬遜，總交易金額達4.06億泰銖，處分利益估達2.08億泰銖，挹注獲利1.5億泰銖（約新台幣1.36億元），將在第三季認列。不過出售土地實際獲利仍需視認列時的匯率走勢，jpp股本新台幣5.14億元。

jpp-KY今日股價開盤後震盪走高，10點過後放量攻上漲停228元，截至10:48分，漲停委買張數逾1300張。

jpp-KY在AI伺服器客戶持續強勁拉貨、以及通用型伺服器機櫃、機殼、電源機構件、水冷模組與CDU（冷卻分配裝置）零組件等核心產品訂單穩健增溫下，加上客戶配合生成式AI與資料中心布建時程，需求動能延續至第三季。市場人士指出，jpp-KY的AI機櫃能見度看到年底。

jpp-KY6月合併營收達3億元，月成長4.2%，年增94.27%，不僅連2月創新高，更首度破3億元大關。累計1-6月合併營收達16.57億元，年成長55.2%。

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