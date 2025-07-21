關稅海嘯當前怒遭「當空氣」勞團將北中南動員「包圍行政院」

關稅海嘯當前怒遭「當空氣」，勞關盟明日將北中南動員「包圍行政院」（勞關盟提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美關稅談判結果尚未公布，擔憂對逾50萬勞工家庭造成衝擊，由60多個基層工會組成的「因應關稅衝擊行動聯盟（勞關盟）」，公開要求與行政團隊對話，苦等仍未獲回應，痛批「被當空氣」，明（21）日包括工具機產業、機械加工業、汽車零組件與汽車製造業等，可能將受關稅衝擊產業的工會與勞工，將北中南動員手拿「飯碗」包圍行政院，要求院長卓榮泰「出來面對」。

勞關盟指出，4月初美國總統川普提出對等關稅計劃，保守估計「關稅海嘯」，至少將衝擊逾50萬台灣勞工工作權與勞動權益。但台灣勞工過去苦苦等待超過百日，面對未知的未來終日惶惶不安，結果卻是被行政團隊當空氣。數十基層工會組成的「勞關盟」，提出政府須出面保證不會將勞工工作權當談判「祭品」犧牲、同時要求行政團隊與談判代表應與勞工團體對話的訴求，但行政院完全「裝死到底」，拒絕給出任何回應。

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勞關盟強調，因近日外交部在立法院質詢中，一度鬆口承認關稅談判「不能說樂觀」，可能受到關稅海嘯衝擊的勞工，包括工具機產業、機械加工業、汽車零組件與汽車製造業等，可能同時會受到出口關稅與隨之連動的進口關稅衝擊產業的工會與勞工，選在明（22）日上班日上午，從屏東、高雄、台中、苗栗、新竹、桃園等各地動員千人，手拿象徵勞工工作權的「飯碗」包圍行政院，大聲吶喊要求卓榮泰院長出來面對勞工。

勞關盟表示，明日除「勞關盟」發起單位台灣機械工會聯合會、中華民國國際金屬總工會幹部外，其他包括工具機產業、汽車零組件產業等，最主要可能受關稅衝擊產業的勞工代表都將站出來，更有青年學生團體，也將在行政院前，上演一齣「勞工工作權慘遭台灣政府當談判祭品」的行動劇，代表50萬勞工與其家庭，大聲要求行政院不要再對勞工呼喊置若罔聞，要求行政院長卓榮泰立即出來「對話」，並承諾絕不會讓勞工工作權淪為談判祭品犧牲。

勞關盟指出，已在1週前正式發文立法院，邀請執政的民進黨、以及佔國會多數的國民黨、民眾黨團出席記者會，讓台灣勞工在即將舉行的罷免投票與日後可能進行的補選前，提前檢驗各政黨是否真正在乎台灣勞工工作權與家庭生計且提出具體方案保障。

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