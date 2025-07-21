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台灣業界創舉！台積電傳將在消防工安率先導入無人機應用

2025/07/21 11:01

台積電傳將在消防工安率先導入無人機應用 （記者洪友芳攝）台積電傳將在消防工安率先導入無人機應用 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）因應AI發展趨勢，加上少子化引發缺工現象，將在工安消防與廠區外安全巡檢導入無人機應用系統，將近1年與供應廠商的洽談，預計今年第４季敲定合作廠商；業界認為，這是台灣業界在工安消防與安全巡檢的創舉，隨著高樓增多，預期將對公私部門產生帶動效應。

據了解，國外政府已在消防系統導入無人機應用，台積電約於1年前開始與多家國內外供應商展開討論，欲在工安消防與廠區外安全巡檢導入無人機應用系統，由負責廠務的副總經理莊子壽統籌主導，供應商各組團隊與台積電分別洽談，例如帆宣（6196）旗下的AI相關的子公司亞達科技即顯現志在必得的企圖心。

業界指出，台積電預計無人機應用以工安消防為主，廠區外安全巡檢為輔，主要是因應AI發展趨勢，加上少子化到處缺工，超大晶圓廠若導入無人機應用系統，將可節省人力，也可克服面積廣的工安消防死角，將近1年討論，預計今年第4季敲定合作廠商。

業界透露，無人機導入消防滅火功能，1台大約百萬元上下，台積電除了美國廠之外，還有台灣北中南多座超大GIGA晶圓廠，1座廠涵蓋同業的4座廠，也將在工安消防與廠區外安全巡檢導入無人機應用系統，估計至少採購百台以上，以隨時偵測廠區是否出現異常狀況，這是台灣業界在工安消防與安全巡檢的創舉，預期龍頭大廠的採用，將對公私部門產生帶動效應，尤其台灣高樓大廈林立，消防救災採無人機系統將有時效與安全助益。

台積電董事長暨總裁魏哲家先前法說會指出，「AI需求是真的」，他和客戶溝通很多次，幾乎所有AI創新者都和台積電合作，所以台積電可以掌握最新狀況。

他並說，台積電內部工作也使用AI，並有效提高產能效率，若能提高1%產能，對台積電即是提高10億元的價值。很多公司也都在用AI提高營運效率，AI不僅不會是泡沫，發展趨勢還只是開始，並會持續多年，AI將帶動半導體成長。

台積電除了將AI導入生產線，也將在工安消防與廠區外安全巡檢導入無人機應用系統，顯見AI應用逐漸延伸。

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