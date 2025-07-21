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預測金價6種有效方法曝光 ! 伯恩斯坦估2026年黃金飆至「這價位」

2025/07/21 13:59

如何預測金價，投行伯恩斯坦以6種仍具效力的分析方法來推估。（路透資料照）如何預測金價，投行伯恩斯坦以6種仍具效力的分析方法來推估。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街可能低估了黃金的未來走勢，原因在於依賴過時且失效的預測模型。根據投行伯恩斯坦（Bernstein）最新報告，若以6種仍具效力的分析方法來推估，預估金價將在2026年有望攀升至每盎司3700美元，遠高於華爾街當前普遍預測的3073美元。

據報導，伯恩斯坦團隊共檢視了15種常見的黃金價格預測模型，結果顯示大多數早已不再適用，甚至從未真正具備預測價值。相對地，他們指出，有六種模型目前仍具有效性，且這些方法多半聚焦於政策與貨幣因素，而非傳統的供需基本面。

這六種有效模型包括聯準會（Fed）降息預期、利率週期、通膨預期、實質利率變動、貨幣政策指標、以及黃金的遠期定價等。伯恩斯坦將上述模型整合後預測，金價在未來兩年內有機會觸及3700美元的高點。

與其他大宗商品不同，黃金的價格與供應關係極小。報告指出，目前流通的黃金中，只有1.5%是在2024年開採的。報告也對「均值回歸」理論在黃金市場的適用性提出質疑。分析師表示，許多投資人與機構預期金價在飆高後將回落至均值，但對於不依賴實際消費的黃金而言，此一理論並不成立。

這份報告不僅挑戰華爾街對金價的傳統看法，也為投資人提供了新的黃金市場觀測框架。伯恩斯坦強調，若能擺脫過去對黃金的舊有思維，將有機會掌握下一波黃金牛市的核心動能。

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