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曾承諾價格不變 亞馬遜被抓包偷偷漲價

2025/07/21 13:39

《華爾街日報》分析發現，亞馬遜悄悄大量低成本產品的價格。（彭博資料照）《華爾街日報》分析發現，亞馬遜悄悄大量低成本產品的價格。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，大動作加徵關稅，引發美國通膨捲土重來的擔憂，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在4月時宣佈，將維持價格不變，幾個月時間過去，外媒分析發現亞馬遜已悄悄調漲。

根據《華爾街日報》對將近2500種商品的分析發現，自川普首次宣佈全面徵關稅以來，5個月內，亞馬遜悄悄調高了除臭劑、蛋白奶昔、寵物護理用品等低成本產品的價格。這一波價格上漲當中，進口商品和非單一產地的商品價格漲幅更大。不過，即使是美國製造的商品，例如金寶湯（Campbell's soup）價格也出現了上漲。

《華爾街日報》對電商數據公司Traject Data的價格分析發現，亞馬遜1200種最便宜的家居用品價格上漲，反觀競爭對手沃爾瑪（Walmart）卻將同類商品價格調降近2％。雙方不同的策略表明，隨著關稅不確定性持續，各大零售商正在調整熱銷產品的價格。

以俄亥俄州Dayglow公司的金屬籃子為例，該公司從中國和其他國家進口產品，2月中旬之前，該產品在亞馬遜的售價為9.31美元，到4月底，價格就衝上19.99美元，價格漲幅達114.7％。同款商品年初在沃爾瑪的售價為17.90美元，目前價格僅要6.77美元。

Dayglow執行長莫里斯羅（Nick Morrisroe）指出，儘管在亞馬遜平台銷售的價格調漲，但公司並沒有向亞馬遜收取更多的費用。談到上個月生效的鋼鐵關稅時，莫里斯羅直言，自己接收到的貨櫃成本一夜之間飆漲。

2月15日，也就是川普簽署行政命令，暗示將對多數貿易夥伴徵收關稅的2天後，亞馬遜平台價格最低的產品價格出現史上最大的單日漲幅之一。

《華爾街日報》追蹤的許多都是「日常必需品」，2025年第1季，亞馬遜在美國銷售的每3樣商品當中，就有1樣是這類商品。亞馬遜供應商顧問湯瑪斯（Corey Thomas）表示，亞馬遜很難在這些產品上獲利，因為運費成本抹去了原本就已經很微薄的利潤。反觀沃爾瑪可以承受這種程度的線上銷售虧損，因為消費者通常會在實體店面購買利潤較高的商品。

針對報導亞馬遜指出，《華爾街日報》追蹤的產品價格並不能代表整體價格，聲明強調，並未發現店內產品價格出現明顯上漲或下跌，亞馬遜平台致力於提供低價，而非相對的漲跌幅，這才是為顧客提供最大價值的根本。

零售商表示，他們已盡一切努力抑制價格上漲，包括向供應商施壓和取消辦公室免費福利。目標百貨（Target）指出，在漲價之前，公司將優先考慮其他成本控制措施；沃爾瑪則稱，這些數據反映了公司價格實惠的聲譽。

零售業對於關稅的整體反應相對平淡，根據哈佛大學經濟學家卡瓦羅（Alberto Cavallo）和商學院定價實驗室（Pricing Lab）的研究，自3月以來，進口商品價格漲了約2％。卡瓦羅表示，缺乏透明度可能會使零售商更加謹慎、循序漸進的實施價格調整。

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