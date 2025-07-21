焦點股》0056：除息日撿便宜 人氣居高不墜

元大高股息今日除息，不少投資人進場撿便宜，人氣居高不墜。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大高股息ETF（0056）今日除息，雖然第3季配息0.866元，終止連續4季配1.07元的新高紀錄，不過，0056人氣居高不墜，不少投資人想趁機「撿便宜」，截至10:01分為止，股價上漲0.1元、暫報34.83元，漲幅0.26%，成交量超過3萬張。

0056於6月30日公布第3季配息0.866元，以當日收盤價34.62元換算，年化殖利率仍達10%。雖然配息下滑，不過，元大投信表示，台股的個股配息率僅在4%-6%，配息過高並不合理，為維持0056長期穩健配息，首度宣布調降配息金額。

請繼續往下閱讀...

若以國內規模前5大高股息ETF來看，今年以來至上週五為止，報酬率以元大高股息為第1、來到3.46%，元大台灣高息低波（00713）排名第2、報酬率1.28%；針對不少投資人喜歡趁除息日的低點買進，期待「填息」的時點，法人認為，購買高股息的投資人應以「長期穩定配息」為選擇標準，定期定額持續投入，將有穩定的報酬收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法