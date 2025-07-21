焦點股》神達：AI伺服器業務強勁 股價大漲

神達可望在高階AI伺服器產品方面，提高與甲骨文（Oracle）客戶的合作力度與廣度。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）受惠於AI伺服器市場需求持續擴大，法人看好今年營收可達888.7億元，較2024年大幅成長44.8%，並創下歷史新高紀錄，激勵神達今日股價盤中高點觸及74.8元，一度大漲5.05%，截至上午9時51分股價暫報74.1元，漲幅4.01%，成交量逾6.3萬張。

法人指出，由於AI伺服器的市場滲透率增加，帶動神達的產品結構朝向高附加價值領域轉型。儘管新台幣升值會對神達毛利率造成一定壓力，但神達財務表現仍屬穩健，特別是在美國、越南的產能擴充計畫下，將進一步增進供應鏈彈性。

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神達預期，旗下越南廠將於第4季展開試量產，初步鎖定中階、低階的伺服器訂單。過程中持續推動自有品牌（TYAN）的整合效益，並在高階AI伺服器產品方面，提高與甲骨文（Oracle）客戶的合作力度與廣度。法人看好神達今年每股稅後盈餘（EPS）4.6元、年增40.24%。

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