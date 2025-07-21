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日元突然暴漲！外媒揭「這隻黑天鵝」 恐將美歐全捲入金融風暴眼

2025/07/21 10:40

日元突然暴漲！外媒揭「這隻黑天鵝」，恐將美歐全捲入金融風暴眼（彭博）日元突然暴漲！外媒揭「這隻黑天鵝」，恐將美歐全捲入金融風暴眼（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓週一早盤因政壇大地震突然暴漲，外媒報導，日本執政聯盟在參議院選舉中遭遇歷史性慘敗，徹底丟失多數席位優勢，受此衝擊，日圓週一啟動避險狂飆模式，專家指出，隨著政壇大地震引發的海嘯，正在把美國關稅談判、歐盟貿易爭端、蘭西蘭降息預期等全球事件擰成一股超級風暴！

Investing報導，日本執政聯盟在參議院選舉中遭遇歷史性慘敗，徹底丟失多數席位優勢，政治分析專家指出，這場選舉本質是對石破茂政府的"死刑緩期執行"。雖然理論上自民黨還可以聯合國民民主黨湊夠50個席位，但首相辦公室的權威已如沙堡般瓦解。更致命的是，距離美國設定的8月1日關稅談判截止日只剩10天，日本卻突然陷入"政治植物人"狀態。

受此衝擊，國際投資者通過瘋狂買入日圓，美元兌日元開盤瞬間跳水至147.87關口，歐元兌日圓也一度急挫至171.99。

報導指出，外匯交易員們的手心正在滲出冷汗，上週日本30年期國債殖利率剛創下歷史新高，現在政治僵局可能引爆三重災難：外國資本大舉撤離日股、日圓匯率劇烈波動、安倍經濟學遺產全面崩塌。

佩珀斯通研究主管Chris Weston警告，現在任何關於首相辭職的傳聞，都會成為做空日圓的核按鈕。

但真正的魔鬼藏在全球棋盤裡，川普政府被爆正醞釀對歐盟產品加徵懲罰性關稅，英國金融時報的這則獨家報道讓歐元兌美元僵在1.16317生死線，而紐西蘭剛剛公布令人失望的CPI數據，紐元應聲下挫0.3%至0.5938美元，市場開始押注下月緊急降息。

資深對沖基金經理們正在執行1套精密對沖策略，一方面買入日圓規避日本政治風險，同時做多美元押注聯準會獨立性增強，還要留出倉位預防歐盟貿易戰黑天鵝。這種三線作戰態勢讓美元指數在98.352位置形成微妙平衡。

特別值得注意的是，雖然日圓近期兌美元曾跌至3個半月低點，但此刻的反彈就像"暴風雨前的寧靜"。東京某大行外匯主管透露，很多機構在悄悄建立日圓多頭，他們賭的不是選舉結果，而是接下來可能出現的政策真空期連鎖反應。

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