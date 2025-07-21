焦點股》中石化: 鼎越還款計畫 聯貸銀行點頭

外資攜手主力進場，中石化股價爆量大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化（1314）於上周五晚公告，已與聯貸銀行就還款計畫達成協議，八虫司營運出現轉機，使得今天一開盤即湧進大量買盤

中石化在18日晚間公告， 公司及重要子公司鼎越開發承諾於2025年7月提前償還5億元及2025年11月5日前提前償還10億元，金融機構則以多數決同意豁免2025年7月底前應補足第三次銷售率檢核之差額及增加提前還款承諾並簽訂增補合約，這使得原本外界認為中石化財務 艱困危機化解。

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中石化同時也公告董事會通過處分高雄前鎮區3.6萬多坪土地以及頭份廠部分資產的底價，將用以償還借款與充實營運資金。

觀察近期三大法人動態可發現，外資上週四、上週五連續兩日大手筆買超中石化5129張、3581張，外資持股正式突破10%，同時，上週五主力也買超1190張，買超券商以摩根士丹利、美商高盛為主，不過，法人指出，中石化股價雖帶量突破所有均線，不過，上檔套牢賣壓不輕，投資人仍須多小心。

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