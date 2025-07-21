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焦點股》昆盈：PC設備換機潮 股價大漲

2025/07/21 09:54

昆盈旗下鍵盤、滑鼠受惠新興市場客戶穩定拉貨，加上AI技術驅動PC設備換機潮，全年營運目標優於去年。（記者方韋傑攝）昆盈旗下鍵盤、滑鼠受惠新興市場客戶穩定拉貨，加上AI技術驅動PC設備換機潮，全年營運目標優於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦周邊設備供應商昆盈（2365）雖然並非機器人概念股，不過管理階層看好今年旗下鍵盤、滑鼠受惠新興市場客戶穩定拉貨，加上AI技術驅動PC設備換機潮，全年營運目標優於去年，激勵昆盈今日開盤股價大漲，截至上午9時24分暫報40.05元，漲幅5.12%，成交量逾3.3萬張。

昆盈觀察，微軟（Microsoft）2024年開始在個人電腦導入Copilot AI助理，今年10月將進一步停止支援Win 10作業系統。此外，由於電腦、手機、平板的無線藍牙或USB-C需求增加，整體PC更新潮與週邊配件的升級前景值得期待，公司今年的合併毛利率目標將維持4成的高檔表現。

此外，昆盈看好多媒體影音與遊戲市場已逐漸回溫，除了公司已出貨的遊戲鍵鼠與電競方向盤，正在進行中的遊戲手把、高音質藍牙喇叭以及相關耳機專案，可望增添受電腦、平板、手機在使用時的聲光效果，有機會受到消費者好評、價量齊揚，後續產品比重大致維持電腦周邊5成、影像產品4成。

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