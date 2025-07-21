外媒爆：中國阻止美商務部工作人員離境

外媒報導指出，因涉及「危害國家的安全行為」，中國已阻止一名在美國商務部工作的美國公民離境數個月的時間。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，中國已阻止1名在美國商務部工作的美國公民離境數個月的時間，這一事件傳出之際，北京和華盛頓正試圖安排領袖峰會，以解決雙方在貿易問題上的分歧。

《華盛頓郵報》引述4名知情人士的話報導，這名在美國專利及商標局工作的美籍華裔人士在前往中國探親後，被限制無法離境。知情人士提到，事件的起因是這名男子在簽證申請中未披露自己為美國政府工作。

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《南華早報》週日（20日）引述知情人士稱，這名男子於4月抵達中國成都時被拘留，這名男子被禁止離開中國，因為他的案件與北京認為的「危害國家安全行為」有關，但具體細節無法證實。

據報導，這名男子在這趟旅途當中，還曾與1名美國官員一起前往中國首都。針對報導，美國商務部和中國外交部均未回應。

在美國總統川普對中國產品徵收高額關稅後，目前雙方已同意暫緩實施關稅，北京和華盛頓的官員正在就一項貿易協定進行談判。川普也希望與中國國家主席習近平舉行會晤，以解決雙方面對的問題，這些問題也涉及技術限制、稀土和台灣地位等問題。

為了促成雙方會晤晤並達成貿易協議，川普最近軟化了在競選中針對美國對中巨額貿易逆差及其造成的失業問題的強硬措辭。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在與中國外交部長王毅會晤後表示，「雙方都強烈希望」舉行川習會。

中國的出境禁令一直是北京和華盛頓之間爭論的焦點，美國務院曾多次建議公民重新考慮去中國的旅行，原因是「任意執法」，以及包括與出境禁令的法律。

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